Reuters: Suriye'nin kuzeyinde üç ay içinde anayasa oluşturulacak

YPG birliklerinin de içinde bulunduğu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri, Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'e karşı ilerlerken Reuters haber ajansı, bir Kürt yetkilinin sözlerine dayandırdığı haberinde, Suriyeli Kürtlerin yeni bir federal hükümet sistemi oluşturmaya yaklaştıklarını yazdı.

Reuters'a konuşan Kürt yetkili, 'üç ay veya daha kısa bir süre içinde anayasanın tamamlanacağını ve ardından seçimlere gidileceğini' söyledi.

Haberde, "Yeni ele geçirilen toprakların, 'Kuzey Suriye - Rojava için Demokratik Federal Sistem'e dâhil edilmesi, geçen hafta IŞİD kontrolündeki Menbic'in idaresi için oluşturulan yerel konsey üyeleri tarafından görüşüldü" deniyor.

Bu projenin idaresinden sorumlu olduğu belirtilen yerel konseyin eş başkanı üst düzey Kürt yetkili Hadiya Yousef de, "Üstünde çalıştığımız planla ilgili onlara bir fikir verdik ve Menbic'in özgürleştirildikten sonra demokratik federal bölgemizin bir parçası olması arzumu dile getirdik" diye konuştu.

Yousef, "Meseleye olumlu bir yaklaşım vardı. Planı sevdiler" dedi ve konseyin geçici olmasından dolayı nihai kararın daha sonra 'kalıcı bir konsey' tarafından alınması gerektiğini söyledi.

Menbic konseyinde görevli ismini vermek istemeyen bir yetkili de ajansa açıklamasında, 'federal sistem hazırlığı beklentisinde olduklarını' ifade etti ancak kendilerinin böyle bir yetkisi olmadığını kaydetti.

Yousef de, ABD, Rusya ve Avrupa'da planlarını açıklamak için toplantılar düzenlendiğini ve amaçlarının bağımsız bir devlet kurmak olmadığı konusunda bilgi verildiğini söyledi.

“Toplumsal sözleşme”

ABD Başkanı Barack Obama ve BM'nin Suriye temsilcisi Staffan de Mistura'ya da mektup gönderildiğini belirten Yousef, "Bu planın kabul edilmesini umuyoruz, uluslararası, iç ve bölge desteğini kazanmak için çalışıyoruz" dedi.

Suriye'den telefonla Reuters'ın sorularını yanıtlayan Yousef, 'toplumsal sözleşme' olarak adlandırılacak bir anayasanın da tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.

Haberin devamında şu ifadeler var:

"Federal sisteme dahil olmak isteyen bölgelerin, kadınlar için eşit şartlar ve kadınların yönetimde liderlik görevlerinde yer almasını garantileyen ve sosyalist ekonominin oluşturulması maddelerinin de bulunduğu sözleşmeyi kabul etmesi gerekiyor."

"Çözümlenmeyi bekleyen meseleler arasında Suriye bayrağının yanı sıra dalgalanacak yeni bayrağın tasarımı, 'Halkların Konferansı' olarak adlandırılacak ana meclis konseyinin yeri ve yeni sistemdeki idari sınırlar var.”

Yousef, "Üç ay içinde tüm hazırlıkları ve toplumsal sözleşmenin çerçevesini tamamlamış oluruz" dedi.

Habere göre Yousef'in eş başkanlığını yaptığı 151 üyeli meclis onaylandıktan sonra da üç ay içinde seçimler için hazırlıklar başlayacak.

Reuters'ın haberinde ilk seçimin 'Halkların Konferansı' veya bölge meclisleri için mi yapılacağının ise henüz bilinmediği belirtiliyor.

Yousef de "Tüm bu süreç altı ay veya daha kısa sürecek" diyor.