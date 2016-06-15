Reuters: Türkiye, Esad'a karşı tutumunu yumuşatabilir

Reuters haber ajansı, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt bölgesi kurulmasını engellemeye çalışma konusundaki kararlılığı nedeniyle, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın pozisyonu konusundaki tutumunu yumuşatabileceğini yazdı.

Türkiye'nin dış politika manevralarının ülkenin etkisini artırmaktansa daha da izole ettiğini belirten ajans, dış politika değişikliğinin işaretlerinin Başbakan Binali Yıldırım'ın "düşmanlarımızı azaltacağız, dostlarımızı çoğaltacağız" ifadesiyle ortaya çıktığını ifade ediyor.

Reuters'a göre bu, Ahmet Davutoğlu döneminde Türkiye'nin dış politikasının ülkeyi zora soktuğunun üstü kapalı bir ifadesi anlamına geliyor.

Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı sırasında Ankara, Esad'ın görevden ayrılmasının Suriye'de istikrarın tek yolu olduğunda ısrar ediyordu.

Bu da Türkiye'yi Esad'ın müttefiki Rusya ve Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı savaşan ABD ile ilişkilerinde zora sokuyordu.

Üst düzey bir AKP yetkilisi Reuters'a yaptığı açıklamada, "Esad sonuçta bir katil. Kendi halkına işkence ediyor. Ama Kürtlerin özerkliğini desteklemiyor. Birbirimizi sevmeyebiliriz ama bu konuda aynı siyaseti savunuyoruz" dedi.

Ankara, YPG'nin Kuzey Suriye'deki kazanımlarının PKK'nın Türkiye'deki silahlı mücadelesine güç vermesinden endişe ediyor.

Türk yetkililer, Türkiye'deki çatışmalarda Suriye'den getirilen silahların ve geçen silahların da kullanıldığını savunuyor.

Ankara merkezli USAK adlı düşünce kuruluşundan Mehmet Yeğin, "Değişebilecek tek şey, Türkiye'nin Esad'ın gitmesi konusundaki tutumunu yumuşatması" olduğunu söyledi.

Suriye konusundaki değişim sinyallerinin yanı sıra, Reuters'a göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İsraille ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda adımlar atıldığını söylemesi de bir başka siyaset değişikliği işareti.

Reuters'a bilgi veren bir yetkiliye göre, Türkiye ile İsrail arasında bir anlaşmaya varılması yakın.

Yetkili, "Her iki tarafta da bir çözüm bulunması için gerekli siyasi irade mevcut. Size vaktini söyleyemem ama anlaşmaya varmamız oldukça yakın." diyor.