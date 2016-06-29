Perinçek: Erdoğan ile Putin’in arasını biz yaptık; sırada Suriye var

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arasını kendilerinin yaptığını söyledi. Perinçek, "sırada Suriye var" dedi.

Birgün’ün haberine göre, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin normalleşmeye başlamasının ardından sırada Suriye'nin olduğunu söyledi.

Rusya ile Türkiye arasında iyileştirici adımlar atıldığını ve bu amaçla partisinin de bazı roller üslendiğini ilk kez RS FM'de yayınlanan "Burası Türkiye" programında açıklayan Perinçek, "Gelinen noktada sizin de katkınız var mı?" sorusunu "Evet" diye yanıtladı. Perinçek şunları söyledi:

"Tabii katkımız oldu çünkü bu siyaseti Türkiye'de kararlı olarak savunan biziz. Rusya'nın uçağı düşürüldüğü gün, o havaya kapılmayan tek gücüz. Bunun yanlış olduğunu belirttik. Türkiye'nin her an Rusya ile ilişkilerini düzeltmesi gerektiğini ısrarla savunduk ayrıca somut girişimlerde bulunduk. Yalnız fikir olarak bunları ifade etmekle kalmadık Rusya'ya heyetler gönderdik sürekli olarak. Rusya'dan Putin'in kurmayları geldiler davetimiz üzerine onları ağırladık. Onları Tayyip Erdoğan'ın çevresi ile görüştürdük o nedenle Türkiye'miz için vatanımız için doğru olanı yaptık."

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, İsrail ve Rusya'dan sonra Türkiye'nin ilişkilerini normalleştireceği ülkenin Suriye olduğunu kaydetti ve şöyle konuştu:

”PKK Suriye'nin kuzeyinde mevzilendi ve orada Amerika ve İsrail tarafından eğitilip donatılıyor. Amerikan üslerinin dizlerinin dibinde yer alıyor PKK-PYD üsleri. Bu işbirliği Suriye'nin kuzeyinde olacak. Suriye çok büyük bir başarı kazandı. Vatan bütünlüğünü sağlıyor, kuzeye kadar geldi. Orada Türkiye'nin Suriye ile işbirliği yapması artık her iki ülke içinde kaçınılmaz. Rusya ile işlerin düzeltilmesi Suriye ile işbirliğini getirecek.”

Perinçek, Türk ve Suriyeli yetkililerin Cezayir'de görüşmeler yaptığına dair haberler olduğunu belirtti: "Cezayir'de görüşmeler olduğu söyleniyor yani Cezayir aracılığı ile. Suriye devleti de anlaşmaya hazır. Çünkü Esad ülkesini bütünleştirmek istiyor. Türkiye'nin terör ihracı orayı çok olumsuz etkiledi. Şimdi barışçıl yoldan gidip Emevi Camii'nde namaz kılabiliriz."