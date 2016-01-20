Doğu Perinçek: Muhafazakârlarla ortak bir vatan cephesi oluşturduk

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin İstanbul Pendik’te düzenlediği bir konferansta "Muhafazakârlarla vatan cephesini kurduk" dedi.

Güneydoğu'daki sokağa çıkma yasakları ve çatışma ortamının sona erdirilmesi talebiyle yayımlanan "Suça ortak olmayacağız" bildirisine imza atan 1128 akademisyeni de eleştiren Perinçek, “İlericiler, bilimsel sosyalistler, cumhuriyetçiler, milliyetçiler ve muhafazakârlarla bir vatan cephesi oluşuyor” dedi.

Postmedya'da yer alan habere göre Perinçek, ayrıca AKP'ye yakın bazı TV kanallara çıkmasının eleştirilmesi konusuna da değinerek, "bu eleştirileri önemsemediğini ve bundan memnuniyet duyduğunu" da sözlerine ekledi.