Doğu Perinçek: Cemaate yönelik operasyonları başlatan biziz, Erdoğan bizi destekliyor!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Gülen cemaatiyle 1970’li yıllardan beri mücadele ettiğini ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da bugün kendilerini desteklediğini" iddia etti. Perinçek, “Cemaate yapılan operasyonlarda, tamamen Erdoğan'ı destekliyor musunuz?” sorusuna "Hayır, ben öyle bir şey demiyorum. O bizi destekliyor. Çünkü bu işi başlatan biziz. 1970'lerden beri Gülen'le mücadele eden ve bunun bir terör örgütü olduğunu söyleyen biziz, o değil ki" yanıtını verdi.

Perinçek, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün MİT TIR'larındaki silah ve mühimmat görüntülerini yayımladıkları için tutuklanması hakkında aynı haberi ilk olarak yapan Aydınlık gazetesine neden bir şey yapılmadığıyla ilgili, “Hükümet yargı organı. Şimdi bizden korkuyor. Üzerimize gelen onun altında kalır” diye konuştu.

Haberdar'dan Volkan Koç'un sorularını yanıtlayan (7 Ocak 2015) Doğu Perinçek'in açıklamalarının ikinci bölümü şöyle:

Meşhur bir sözünüz var; AKP bizim mevzimize geldi. Bunu biraz açar mısınız?

Ama hangi mevziye? 24 Temmuz ve cemaat konusunda, Vatan Partisi’nin mevzisine geldi. Türkiye’nin mecburiyetleri getirdi onu mevziye.

Nedir o mecburiyetler?

Bir, Türkiye’nin vatan bütünlüğü ve güvenlik mecburiyeti; iki Türkiye’nin Orta Çağ’dan kurtulma ve Atatürk cumhuriyetini ayakta tutma mecburiyeti. Bu iki mevzu konusunda AKP kendi mevzisinde duramadı. Vatanı bölme görevini BOP eş başkanı olarak yapamadı. Türkiye’nin güçleri onun karşısına geçti. Cumhuriyeti yıkma, Fethullah ile birlikte, Vatan Partisi’ni hapiste tutma girişimi bozguna uğradı. PKK konusunda da açılımı AKP yaptı. Kim karşı çıktı? Tek başına Vatan Partisi... Orada da AKP, açılımdan vazgeçerek, TSK’nın ve Vatan Partisi’nin mevzisine geldi.

“Gülen cemaatinin kökünün kazılması için Erdoğan’ı desteklerim” dediniz…

Ne desteği, bunu yapan biziz. Bu mücadeleyi 1995’ten beri yürüten biziz. Onlar ortaklar. İktidar ortağı. Fethullah’ın tarihine bakın. Onlarla mücadele eden kim? Vatan Partisi… Fethullahçılara sorun onlar da öyle söylüyor.

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, geçenlerde “Yalçın Küçük’lerin falan cezaevinden serbest bırakılması da, Tayyip Erdoğan’la yapılan anlaşmanın, uzlaşmanın sonucudur. Bir teslimiyet anlaşmasıdır o. Onlar Ergenekon tutuklularını bırakmıştır, bunun karşılığında Fethullah Gülen operasyonuna destek verilmesi için söz alınmıştır” dedi. Anlaştınız mı?

Biz Ergenekon değiliz. Biz Vatan Partisi’yiz.

Ergenekon’dan yargılananları söylüyor

İsim veriyor. Onların arasından benim ismim yok. Böyle bir anlaşma içerisinde Vatan Partisi ve benim ismim yok. Verirse de yalan söylemiş olur.

Barış Yarkadaş, isim vermediğini söyledi…

Verdiği isimler, kendi partisindeki isimler. O isimlerin hepsi CHP’li vekiller.

Sedat Laçiner geçen hafta gözaltına alındı. Gözaltından çıktıktan sonra yazdığı yazıda “Orada baktım ki Balyoz Planı uygulanmaya başlamış. Erdoğan ve Perinçek ittifakını resmini, gözaltındayken gördüm” diyor…

Şunu söyleyeyim: polis ve yargı içinde Fethullah Gülen ve ekibi, vatan düşmanları temizlendi, onların yerine kim geliyor? Cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı evlatlar geliyor. Onu Doğu Perinçek olarak görmesi normal. Yargıda Birlik Platformu, yargıçların son derece güvenilir bir platformudur. Aynı zamanda yargıç kimliğine sahip muhafazakârdır. Orada Tayyip Erdoğan’ın adamları falan yok. Cem Küçük geçen gün, AKP’nin adamlarının poliste ve yargıda olmadığını söyledi. AKP’nin öyle bir ekibi yok. Mecburen, Gülen’le mücadelede kimler geliyor oraya? Adalet duygusu olan, cumhuriyete bağlı olan savcılar, polisler. Laçiner de onları görünce, Perinçek’i gördüğünü düşünüyor ve o da çok yanlış düşünüyor.

Şu sıralar sizi AKP medyasında çok sık görüyoruz. Bu kişiler sizlere yıllarca hakaret eden isimlerdi…

PKK medyası çağırsın oraya da çıkarım. Avrupa, ABD medyası çağırsın oraya da çıkarım. Ben hiçbir medya organı arasında ayrım yapmam. Siz benimle röportaj yapmak istediniz, sizin ideolojik eğiliminizi araştırdım mı? Hayır. Çünkü ben iktidar mücadelesi veriyorum. Akit TV’yi izleyenler benim yurttaşım değil mi? CNN Türk’ü izleyen veya sizi takip eden, Özgür Gündem’i, Sabah’ı okuyan benim yurttaşım değil mi? Ben 80 milyon insanı kazanmaya çalışıyorum. Devrim nedir? Bir yurttaşlarla duyurum yapacaksın ve yurttaşları dönüştürmektir devrim. Atatürk kimleri dönüştürdü? Akit TV’yi izleyenleri, Sabah’ı okuyanları dönüştürdü. Tepkiler umurumda değil. Çünkü ben bu milletle iktidar olacağım. Ben ayrım yapmam, hepsi benim yurttaşım. Benim için ismi önemli değil. ABD televizyonuna çıksaydım, siz ‘Aa bak ABD televizyonuna çıkmış’ derdiniz. ABD medyası Akit’ten daha mı ilerici? Ben vaktinde Zaman Gazetesi’ne bile gittim. PKK kontrolündeki kanal çağırsın oraya da giderim.

‘İktidar mücadelesi veriyoruz’ diyorsunuz. Bu mücadelede en büyük savaş verdiğiniz yapı Gülen cemaati…

Yok. Biz iktidar mücadelesini Tayyip Erdoğan yönetimine karşı veriyoruz. Bugün Tayyip Erdoğan yönetimini yıkacak tek parti Vatan Partisi’dir.

Silivri’den çıkarken ‘Bizi buraya sokanlar, içeri girecek" dediniz. Sizin hapse girmenize neden olan kararı açıklayan hâkim ise sizin koğuşunuzda yatıyor. Tesadüf mü?

(Gülüyor)...Biliyorum tarihi okuyorum. Tekirdağ'da olsun şeyde olsun, 20-30 gardiyanın ortasında, gelen savcılara bağıra bağıra, bunu söyledim. Bizi bu hücrelerde haksız yere tutuyorsunuz. En sonunda onlar gelecek.

Bunu bilerek mi söylediniz?

Evet bilerek söyledim. Tarihi okuyarak söyledim.

Sizinle ilgili araştırma yaparken, bir internet kullanıcısı sizin hakkınızda "Her şeyi önceden bilen adam. Devletin bile eline geçmeden nasıl oluyor da Perinçek'in eline geçiyor" diye bahsediyor.

Çok güzel. Doğru söylemiş. Çünkü bilimle siyaset yapıyorum. Ben bilim yapıyorum Türkiye’de.

Sizin için ajan suçlamaları da var, ne dersiniz?

Bunu kim söyletiyor biliyor musun? CIA ve MİT söyletiyor. Nedeni yok. Ben her dönemde hapis yattım. Türkiye'de CIA'nın bir numaralı hedefiyim. Var mı başka bana ikinci bir adam göster üç kuşaktır hapis yatan? Bu soru ancak, CIA ve MİT'in hapishanelerinde yatana sordurulur. Ancak CIA ve MİT tarafından sordurulur. Bunu da yayınla. Kara propaganda böyle de yapılır!

Gelelim medyaya... Can Dündar ve Erdem Gül'ün Cumhuriyet'te yayınladığı haberi çok önceden yayınlamanıza rağmen size bir şey yapılmadı.

Yapılmadı mı? O haberlerden dolayı Deniz Yıldırım dâhil, Aydınlık'ın tüm yönetmenleri hapse atıldı. Ne istiyorsunuz? Biraz gerçekçi olalım, bu adamlar bu haberleri yaptıkları için hapislerde yattılar. Daha ne istiyorsunuz insaf!

MİT TIR'ları özelinde soruyorum.

Deniz Yıldırım, çıktı dedi ki ‘bekliyorum.’

Hükümet size neden bir şey yapmadı?

Hükümet yargı organı... Şimdi bizden korkuyor. Üzerimize gelen onun altında kalır. Duvarları yıkan bir hareketiz biz. Halk için de siyasal alanda da Vatan Partisi'ne bulaşan belasını bulur. Bakın Fethullah Gülen'e...

Kayyım konusunda ne diyorsunuz?

Kanunlar uygulanıyor. FETÖ'ye destek olan varsa o yayın organları hakkında soruşturma yapıldığı zaman kayyım atanır. Biz esas olarak basın hürriyetinin zedelenmesini doğru bulmayız.

Pekâla, NT mağazalarında, Gülen'in kitaplarının indirilip sizin kitaplarınızın raflara konulmasına ne diyeceksiniz?

(Gülüyor)... Ooo çok sevindim. Sevinçle karşılıyorum. Niye o kitapları yazıyoruz. Raflara konmasın, çöpe atılsın diye yazmıyoruz. Kitap rafları arasında da bir tercih yapmam. Hangi rafa konuyorsa ve halka ulaşılıyorsa, bu benim tercihimdir. Amaç farenin tutulmasıdır. Ben kedi tercihi yapmam. İster beyaz olur ister siyah...

"Vatan Partisi'ne bulaşan belasını bulur" diyorsunuz. Cemaate yapılan operasyonlarda, tamamen Erdoğan'ı destekliyor musunuz?

Hayır, ben öyle bir şey demiyorum. O bizi destekliyor. Çünkü bu işi başlatan biziz. 1970'lerden beri Gülen'le mücadele eden ve bunun bir terör örgütü olduğunu söyleyen biziz, o değil ki. Onlar iktidar ortaklığı kurdu. Aynı şekilde PKK'ya karşı yürütülen mücadele de bize ait. Açılıma karşı olan da biziz. CHP Genel Başkanı yapsın onu alkışlayalım.

"Biz bir şey dediğimizde Erdoğan da Sabancı da ABD de bizi dikkate alır" diyorsunuz. Erdoğan'ı ve Sabancı'yı anlarım da ABD neden sizi dikkate alsın?

Dikkate almış, beni hapse atmış Amerika. Ben bir tahminde bulunmuyorum. Afaki konuşmuyorum. ABD Türkiye'ye bakmış, iki güç görmüş. Biri TSK biri de bugünkü Vatan Partisi. Ne yaptı, 2007'den itibaren Ergenekon, Balyoz operasyonlarında bu iki gücü hedef almış. Baktığı zaman Türkiye'de kendisine direnen iki müthiş güç görüyor. Ama iyi yaptılar o sayede birleştik ve bu duvarı yıktık.

Hasan Karakaya sizin hakkınızda bir yazı yazdı. Sizin için 'Dün Dündürcü' ifadesini kullandı. Dün dündürcü müsünüz?

Karakaya benim rakibim değildir. Benim rakip Erdoğan, Gülen ve Gül'dür. Onların arkasındaki güç ABD ve esas vatanı bölen PKK'dır.

Atatürk'e 'Puttu, yük oldu' yazınızdan dolayı hakaretten yargılandınız...

Yargılandım ama beraat ettim. Onu söyleyen ben değilim kardeşim. Puttu yük oldu da şunu söylüyorum: Siz Atatürk'e put diyordunuz, şimdi de ondan kurtulmaya çalışıyorsunuz... Benim ciltlerle kitabım var Atatürk'le ilgili.

"İçi kırmızı Maocu dışı Kemalist" tanımlaması doğru mu sizi için?"

Bunlar yanlış şeyler değil, doğru şeyler... Biri Çin'de biri Türkiye'de emperyalizme mücadele verdi.

Pekiyi dün dündürcü tanımlamasına ne diyeceksiniz?

Şu doğru, mesela 1919 yılında 16 Mart günü İngilizler geliyor İstanbul'u işgal ediyor. Şimdi geldik 2016 yılına. İngiliz emperyalizmi İstanbul'u işgal etti diyebilir miyiz? Hayat değişiyor, akıyor. Hayatıma baktığınızda, hepsinde tek bir şey var: Milli Demokratik devrim. Savunduğum program, Kemalist devrimi tamamlamak. Dün dündür bugün bugündür çok doğru bir laf. Herakleitos ne diyor? Bir nehirde iki kez yıkanmaz. Bir saniye öncesi ve sonrası değişiyor. Dün dündür bugün bugündür, en büyük hakikattir.

Olaylara göre mi hareket ediyorsunuz?

Tabi tabi... Şimdi mesela budala gibi 16 Mart'ta saat dursa, İngiliz emperyalizmine savaşacak mıyız? Hayat değişiyor sürekli.

Türkiye İhtilâlci İşçi Partisi Dâvâsı: Savunma” adlı kitabın 154. sayfasında şöyle bir ifade var: İttihatçı kompradorlar, milli azınlıklar üzerinde de baskı ve katliam politikası uyguladı. Doğuda yüz binlerce Ermeni’yi katletti. Geri kalanlarını da yurtlarından sürdü. Arap ve Kürt milliyetçilerine çeşitli baskılar uyguladı. Bu ifade size mi ait?

Hayır efendim hayır hayır. Şimdi bakın, karşılıklı katliamlar oldu. Mukatele oldu. Bunu biz demiyoruz. Ziya Gökalp de söylüyor Atatürk de. Bunun sorumlusu emperyalistlerdir. Bu işin bir planı...

Pekâla, kitabın “146. sayfa”sında, “Abdülhamit satın aldığı Kürt beylerine kurdurduğu Hamidiye Alayları’nı Ermeniler’in üzerlerine saldırtarak, her iki milleti birbirine kırdırdı ve mücadelelerini yok etmeye çalıştı” ifadesi bulunuyor…

Doğru o da doğru. Kitabın tamamını okursanız, Kurtuluş Savaşı da var Doğu Cephesi de savunuluyor. Ne diyoruz, karşılıklı öldürülmeler oluyor. O kitapta hepsi var. Burada karşılıklı katliamlar oldu deyip bırakmak da hakikati tam tespit etmiyor. Neden? Katliamların sorumlusu kim? İngiliz-Fransız emperyalistleri ve Rus çarıdır. Sizin şeyiniz, gayretiniz ne? Kazanılan 'Ermeni Soykırımı yalanı' başarısını gölgeleme gayreti nereden geliyor?

Ben gazeteciyim ve sadece soruyorum...

Gazetecilerin de bir amacı vardır

Muhakkak…

Şimdi herkes şunu söylüyor. Cumhuriyeti'n kazandığı en büyük başarıdır.. Gelin bunun tadını çıkarmaya bakalım.

Rus uçağının düşürülmesine nasıl bakıyorsunuz?

Türkiye'nin güvenliğini sağlamak, aynı zamanda üretim ekonomisine geçmek için, Rusya, Çin Orta Asya Cumhuriyetleri ve Hindistan; aynı zamanda bölge ülkeleri Suriye, Irak İran Azerbaycanla dostluk ve beraberlik şart diyoruz. İlişkilerimizi geriletmeye çalışan her hareket zararımızadır.

Bir söyleşinizde, 'Rus uçağını düşürenler Erdoğan'ı hedef alıyor. Bir hükümet kendisini ateşe atmaz.' diyorsunuz. Erdoğan'ı kim hedef alıyor?

Şunu söylüyorum: Bakın şimdi, bu uçağın düşürülmesinden, nesnel olarak en ağır zararı, bu hükümet görecek. Bu uçak Tayyip Erdoğan'ın başına düştü. Öyle bir olay ki bu, sanki bu uçağın düşmesinden en büyük zararı, Tayyip Erdoğan çekecek ve Türkiye ekonomisi ağır zarar görüyor, bu hükümeti Türkiye sırtında taşımaz. 83 milyar dolarlık sözleşme iptal edildi. Bu hükümet zaten ekonomiden gidecek. Rusya uçağının düşürülmesi bu hükümeti çok zor duruma düşürecek.

Esad'sız geçiş hükümeti tartışılıyor.. Türkiye de Esad'sız olmasını istiyor... Nasıl bakıyorsunuz?

Bunlar hayal, yıkamadıla yıkamayacaklar da Esad'ı. Çünkü Esad kendi milletine dayanıyor. Kurtuluş Savaşı veriyor. ABD ve İsrail onu yıkamadı, hele Erdoğan onu hiç yıkamaz, yıkamadılar da. Tayyip Erdoğan'ın buradaki ortaklarına bakın. Suudi Arabistan, Katar vs... Bu adamlarla Orta Doğu'da iş yapan yenilir. Erdoğan, ortaklarını seçerken yenilgiyi seçti.

Gündem dışında sormak istiyorum. Sizin için "68'lerde solu bölük pörçük eden adam" deniyor...

68'in lideriyim ben. 68 Hareketi'nin, ben genel başkanıyım. Herkesi birleştirmişim. Neden bölük pörçük oldu? 68'de değil. 1971'de. Banka soydular, çocuk kaçırdılar. Onların karşısına çıktım. Ne yapsaydım, ben de çocuk kaçırıp banka mı soysaydım? Ne oldu? Sol'u mahvettiler. Banka soyanlar, çocuk kaçıranlar, solu halkın gözünde üç paralık ettiler.

İsim verebilir misiniz?

Yok, hayır isim vermeyeyim. Sen şimdi o ismi alıp manşete koyacaksın. Banka soymak solculukta olmaz. Çocuk kaçırmak solculukta olmaz. Halkın olumlu görmediği eylemler, yanlış eylemler. Ben güçlü ve bir davanın insanı olarak, onlara karşı çıktım, onları yapana. Ne oldu? Şimdi hangi sol örgüt banka soyuyor? Nerede çocuk kaçırıyor. Demek ki ben doğru yapmışım. Deniz Gezmiş yakalandığı zaman ilk kimi davet etti cezaevine? Doğu Perinçek'i. Mahir Çayan, Ünye'ye gitmeden önce kimi aradı? Doğu Perinçek'i. Ben solu, hangi doğru eylem çizgisinde büyüyebileceğini o zaman doğru bir şekilde ortaya koydum. Sol'u mahvedenler, banka soyma gibi halkın onay vermediği eylemlere girişenlerdir. O örgütleri onaylamak o gün sol adına intihar olurdu.

Mehmet Eymür sizin için 'fabrikatör' diyor. Ne diyeceksiniz?

Açıklıyorum: Mehmet Eymür, CIA'nın ve MOSSAD'ın Türkiye'de 1 No'lu adamı. Ben iftihar ediyorum beni hedef almasını. Neden başkasını almıyor? Neden Doğu Perinçek için, CIA ve MOSSAD'ın MİT içindeki adamı böyle bir karapropaganda girişiyor. Ama ne diyor onlar? Hiram Abas ve Meymür... Bu ikisi ne diyor? Doğu Perinç MİT'i 3 defa felce uğrattı. Onlarla mücadele ederek… ABD'nin ve İsrail'in MİT içindeki yuvalanmasını felce uğrattım.