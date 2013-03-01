'Doğu Aktulga, tankların yürütülme emrini cep telefonundan verdi'

28 Şubat soruşturmasında tutuklanan dönemin Zırlı Birlikler Eğitim ve Tümen Komutanı emekli Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, tankların Sincan’a yürütülmesi emrini Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Doğu Aktulga’nın cep telefonuyla verildiğini söyledi.

28 Şubat soruşturmasında ifadesi alınan askerlerden dönemin Zırlı Birlikler Eğitim ve Tümen Komutanı emekli Orgeneral Erdal Ceylanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı emekli Tümgeneral Yücel Özsır, dün “Kamuoyunda korku ve baskı sağlamak amacıyla Sincan’da tanklar yürüterek, atılı suçun eylemsel boyutunun önemli bir kısmının gerçekleştirilmek, TSK’nın silahlı gücünün kamuoyunda korku ve baskı sağlamak amacıyla kullanmak” suçlamasıyla tutuklandı.

Emekli Orgeneral Aslan Güner, muvazzaf Albay Mehmet Cumhur Yatıkkaya ve emekli Tümgeneral Mehmet Başpınar ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Emri veren isimleri açıkladı

Arzu Yıldız'ın Taraf'taki haberine göre, şüphelilerden Ceylanoğlu, Sincan’da tankların yürütülmesi emrini verenlerin ismini de açıkladı. Tankların yürütüldüğünü medyadan öğrenince öğle saatlerinde iznine ara verdiğini belirten Ceylanoğlu, şunları söyledi:

“Saat 13.30’da iznimi bitirerek, birliğe döndüm. Saat 14.00’de Akıncılar Bölgesi’ne gittim. Benim yerime tank Albay Şadi Öner vekâleten bakıyordu. Belgelerde de belirtildiği üzere, 3 Şubat 1997 akşamı saat 19.45’te Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Doğu Aktulga ve saat 20.00’de EDOK Komutanı İzzetttin İyigün’ün şifai emirleriyle kırmızı taburun Akıncılar GSP (Genel Savunma Planı) Bölgesi’ne hareket emrinin verildiğini, benim yerime bakan Şadi Öner’den öğrendim. Sonra da izinden dönerek göreve başladım. 14.00’de Akıncılar Bölgesi’ne gittim. Yol güzergâhının şehir merkezi olması emrini Aktulga cep telefonu ile verdi. Telefonla verilen emir üzerine, 15.30’da kırmızı tabur, Akıncılar’dan kışlaya dönüşe başladı. Birlikler aynı güzergâhtan 17.00’de kışlaya döndü.”

Tanklar şehirde yürütülmez

Emekli komutanın, hâkimin “Zırhlı birlikler komutanlığı tankları istediği zaman şehir merkezinde yürütebilir mi” sorusuna yanıtı ise ironik oldu:

“Zırhlı birlikler, istedikleri zaman şehir merkezinde veya birlik dışında tankları veya başka zırhlı araçları yürütemezler, bunun için belli bir prosedür izni olması gerekir.”

Ceylanoğlu, “Zırhlı birliklerde planlı tatbikatlara kimlerin onayıyla karar verilir” sorusunu şöyle cevapladı:

“Kara Kuvvetleri’nde 2 yıl önce alınan teklifler değerlendirilir ve ona göre eğitim planları yapılır. Genelkurmay Başkanı, EDOK Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı’nın hiyerarşik yapısı dâhilinde bize resmi tatbikat emri gelir.”

Ceylanoğlu’na ayrıca Sabah Gazetesi’nin 4 Şubat 1997 tarihli “Tanklar Sincan’da” manşetli nüshası gösterilerek, buradaki krokiyle tankların normal güzergâhının terk edilip, Sincan’ın en işlek caddesi olan Atatürk Caddesi’nden yürütüldüğü belirtilerek, “Tankların güzergâhını kasıtlı olarak mı şehir merkezine aldınız?” sorusu yöneltildi. Ceylanoğlu ise “Normalde güzergâhımız şehir merkezi olmaz. Gidiş güzergâhını o saatte izinde olduğum için hatırlamıyorum. Kasıtlı olarak şehir merkezinden geçirmedim” açıklamasını yaptı.

Toplantıyı biliyordum ama katılmadım

Emekli Orgeneral Aslan Güner ise sorgusunda “BÇG eylem planı, teşkilat şeması, konsepti vs. gibi belgelerde hiçbir şekilde icra makamı veya başka bir makam olarak gösterilmemiştir. Görev yaptığım dairenin (J5 Başkanlığı) vazifesi TSK’nin silahlanma ve araştırma geliştirme yani AR-GE faaliyetleri üzerine çalışmaktadır. Bu faaliyetlerin bana savcılık sorgusu sırasında okunan BÇG belgeleri ile alakası yoktur. 7 Nisan 1997’deki ‘irtica konusunda alınacak tedbirler’ toplantısının içeriği hakkında bilgi sahibiydim ama böyle bir toplantıya katılmadım” dedi.

Tutuklanan Yücel Özsır ise “BÇG’de hiçbir toplantıya katılmadım. H.K. Komutanı Ahmet Çörekçi ve Kurmay Başkanı Engin Celasin’in talimatlarıyla İstihbarat Daire Başkanı Çetin Dizdar bu toplantılara katılıyordu. Bu nedenle bilgim yoktur. 7 Nisan’daki toplantıya da katılmadım” diye konuştu.