Erdal Ceylanoğlu ve Aslan Güner hakkında tutuklanma talep edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 28 Şubat soruşturmasında 11. dalga gerçekleşiyor. 28 Şubat sürecinde Sincan'da tankları yürüten komutan olarak bilinen eski Kara Kuvvetleri Komutanı Erdal Ceylanoğlu ile emekli Orgeneral Aslan Güner, Ankara Adliyesi'nde ifade verdi. İki emekli komutan, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevkedildi.

Soruşturma kapsamında adliyeye getirilen ve ifade veren iki emekli tümgeneral ve bir muvazzaf albay da tutuklanma istemiyle mahkemeye sevkedildi.

'Sincan'da tankları yürütmüştü'

68 yaşındaki emekli Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, 28 Şubat sürecinde Sincan'da tank yürütülmesi olayında adını kamuoyuna duyurmuştu. Daha sonra, 2011 yılında sürpriz şekilde emekliliğini talep eden Ceylanoğlu yaptığı veda konuşmasında, "Görev yaptığı süre içerisinde TSK ve onun ayrılmaz parçası olan Türk Kara Kuvvetleri'ne karşı maksatlı ve insafsız olarak başlatılan karalama kampanyası yürütülmeye devam edilmiştir. Bu kirli ve mesnetsiz kampanyalar asıl görevi güvenlik üretmek olan Kara Kuvvetleri personelinin moralini bozamayacaktır" açıklamasında bulunmuştu.

Ceylanoğlu sözlerini, "Mazisi şan, şeref ve zaferlerle dolu Türk Kara Kuvvetleri'nin bu süreçten güçlenerek çıkacağına, gücünü yüce Türk ulusunun kendisine olan güveninden alan Türk Kara Kuvvetleri'nin, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yurdun dört bir yanında ve dünyanın farklı köşelerinde kendisine verilen her türlü görevi üstün bir disiplin anlayışıyla yerine getireceğine olan inancımı yinelerken, Türk Kara Kuvvetleri'nin kahraman mensuplarına aileleriyle birlikte sağlık ve esenlikler diliyorum" diyerek bitirmişti.

'Hayrünnisa Gül ile tokalaşmamıştı'

2012 Ağustosu'nda yaş haddinden emekliye ayrılan Aslan Güner ise en son Harp Akademileri Komutanıydı.

Aslan Güner, 19 Eylül 2007'de Garnizon Komutanı olarak görev yaparken Cumhurbaşkanı'nı karşıladığı sırada Hayrünnisa Gül ile tokalaşmadığı yönündeki haberlerle gündeme gelmişti.

İfade veren ve dikkat çeken diğer askerler arasında; Emekli Tümgeneral Mehmet Başpınar, Emekli Tümgeneral Yücel Özsır ve Muvazzaf Albay Mehmet Cumhur Yatıkkaya da bulunuyor.