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28 Şubat soruşturmasında yeni dalga; Ceylanoğlu ve Güner gözaltında

Emekli Tümgeneral Mehmet Başpınar ile İstanbul'da emekli Tümgeneral Yücel Özsır ve muvazzaf Albay Mehmet Cumhur Yatıkkaya gözaltına alındı

27 Şubat 2013 11:24

28 Şubat soruşturması kapsamında biri muvazzaf, 1'i muvazzaf 6 general gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 28 Şubat döneminde Ankara Sincan'da "tankları yürüten general" olarak bilinen Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Erdal Ceylanoğlu ve eski Genelkurmay 2. Başkanı Arslan Güner de yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 28 Şubat Soruşturması kapsamında, Ankara ve İstanbul'dan aralarında emekli askerlerin de bulunduğu bazı kişilerin polis nezaretinde Ankara Adliyesi'ne getirilmesi talep edildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Bilgili, Ankara'da emekli Tümgeneral Mehmet Başpınar ile İstanbul'da dönemin istihbarat başkanı emekli Tümgeneral Yücel Özsır ve muvazzaf Albay Mehmet Cumhur Yatıkkaya'nın polis nezaretinde ifadeye getirilmesini talep etti.

Soruşturmada emekli Tümgeneral Mehmet Başpınar, polis eşliğinde Ankara Adliyesi'ne geldi. Soruşturmada, Eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, emekli Orgeneral Aslan Güner, emekli Tümgeneral Mehmet Başpınar,  polis eşliğinde Ankara Adliyesi'ne geldi.

Ankara Sincan'da "tankları yürütüne komutan" olarak bilinen Erdal Ceylanoğlu, 28 Şubat sürecinde Sincan'da yürütülen tankların bağlı olduğu birlik olan Etimesgut Zırhlı Birlikler Tümen Komutanı'ydı.

2012 Ağustos'unda yaş haddinden emekliye ayrılan Aslan Güner, en son Harp Akademileri Komutanı'ydı.

Bir kişi hakkında daha gözaltı kararı olduğu bildirildi.

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