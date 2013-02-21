Emekli Orgeneral Sarıışık, Balyoz'dan sonra '28 Şubat' kapsamında da tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 28 Şubat soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık, tutuklandı.

28 Şubat soruşturması kapsamında ifade vermek üzere adliyeye gelen "Balyoz" davası sanığı emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti.

TMK'nın 10. Maddesiyle görevli Ankara 1 No'lu Hakimliği'nde hakim karşısına çıkan, Sarıışık'ın tutuklanmasına karar verildi.

Öte yandan Balyoz davası kapsamında hükümlü olan Sarıışık, 21 Eylül 2012 görülen karar duruşmasında 18 yıl cezaya çarptırıldı. Sarıışık, Orgeneral rütbesi ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve 30 Ağustos 2004 tarihi itibariyle 2'nci Ordu Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Korgeneral Temel adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan emekli Korgeneral Doğan Temel de tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Temel'in, sorgusunun ardından serbest bırakıldığı belirtilmişti. Ancak soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili'nin, Temel'in beyanı üzerine Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir belge talep ettiği ve belgenin gönderilmesi üzerine Temel'in tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği kaydedildi.

TMK'nın 10. Maddesiyle görevli Ankara 1 No'lu Hakimliği'nde hakim karşısına çıkan, Temel'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Temel hakkındaki adli kontrol şartının yurt dışına çıkış yasağını kapsadığı öğrenildi.