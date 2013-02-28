Erdal Ceylanoğlu tankları yürüttüğü caddeden cezaevine götürülüyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 28 Şubat Soruşturması kapsamında bugün ifadeleri alınan eski Kara Kuvvetleri Komutanı Erdal Ceylanoğlu ve emekli Tümgeneral Yücel Özsır tutuklandı. Emekli Orgeneral Aslan Güner ise serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten savcıların tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği, eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu ile emekli Tümgeneral Yücel Özsır tutuklandı.Eki Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Aslan Güner, emekli Tümgeneral Mehmet Başpınar ile muvazzaf Albay Mehmet Cumhur Yatıkkaya, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.