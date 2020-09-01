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Politika

Doğu Akdeniz'de gerilim sürüyor: Yunanistan karşı Navtex ilan etti

Oruç Reis gemisinin, sismik çalışma yürüteceği alan için 12 Eylül'e kadar devam edecek yeni Navtex ilan edilmişti

01 Eylül 2020 17:05

Doğu Akdeniz'de Oruç Reis için daha önce ilan edilen Navtex'in 12 Eylül'e kadar uzatılmasına tepki gösteren Yunanistan, karşı Navtex ilan etti.

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