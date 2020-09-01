Reuters: Yunanistan, silah alımı için Fransa ve başka ülkelerle görüşme halinde

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Doğu Akdeniz'de Atina ile Ankara arasındaki kriz sürerken Yunanistan'ın Fransa ve diğer ülkelerle silah alımı için görüşme halinde olduğu bildirildi.

Reuters'a konuşan bir Yunanistan hükûmet kaynağı, "Ülkemizin savunma potansiyelini artırmak için Fransa ve başka ülkelerle görüşme halindeyiz. Bu kapsamdaki müzakerelerin içinde bir uçak alımı da var" dedi.

Kaynak, henüz sonuçlanmış bir görüşme olmadığını belirtti. Yunan basını, pazartesi günü Atina'nın 18 Rafaele savaş uçağı almak için Paris'le anlaşmaya vardığını bildirmişti. Fransız bir kaynak da medyada çıkan haberlerin aksine henüz bir anlaşma olmadığını ancak çeşitli konularda müzakerelerin sürdüğünü ifade etti.

Yunanistan Maliye Bakanı dün yaptığı açıklamalarda nakit para rezervlerinin bir bölümünü caydırıcılık etkilerini artırmak için savunmaya harayacaklarını dile getirmişti.