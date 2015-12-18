Doğankent, Kürtün ve Torul HES'leri, zeytinlik katleden Kolin İnşaat'ın oldu

Doğankent, Kürtün ve Torul hidroelektrik santralleri ile bu santraller tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesinin kazananı, 1 milyar 225 milyon 100 bin liralık teklifiyle Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ oldu. Kolin İnşaat, Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Yırca Mahallesi’nde, termik santral yapılmak üzere 6 bin zeytin ağacını sökmesiyle gündem olmuştu.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığında (ÖİB) gerçekleştirilen Doğankent, Kürtün ve Torul hidroelektrik santralleri ile bu santraller tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirmesi ihalesine, ön yeterlilik ve teklif için başvurusu kabul edilen 8 şirketin temsilcileri katıldı. İlk olarak bir tur elemesiz kapalı zarfla tekliflerin verilmesinin ardından, dört elemeli turda teklifler alındı.

Bu turların ardından açık artırma görüşmelerine geçildi. Açık artırma başlangıç tutarı 1 milyar 156 milyon lira olan ihalede, asgari artırım aralığı 100 bin lira olarak belirlendi. Yaklaşık 60 dakika süren ihalede en yüksek teklifi 1 milyar 225 milyon 100 bin lira ile Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.

Söz konusu santrallerden, Doğankent Hidroelektrik Santrali'nin 74,5 MW, Kürtün Hidroelektrik Santrali'nin 85 MW ve Torul Hidroelektrik Santrali'nin 103,2 MW kurulu gücü bulunuyor.

Yırca'da zeytin katliamı

İhalede en yüksek teklifi veren Kolin Grubu, termik santral yapmayı planladığı Yırca Mahallesi’ndeki binlerce zeytin ağacını iş makineleriyle sökmüştü. Binlerce zeytin ağacının kesilmesinin ardından Danıştay 6’ncı Dairesi’nden, ’yürütmeyi durdurma’ kararı çıktı. Bunun üzerine de, araziye çevreleyen tel örgütler köylüler tarafından söküldü. Yeni zeytin fidanları dikildi. Danıştay’ın, kararının ardından 50’si özel güvenlik görevlik görevlisi, geri kalanı inşaat işçisi olmak üzere yaklaşık 100 kişinin işine şirket tarafından son verildi.