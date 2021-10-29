Fox TV, Cumhuriyet ve ANKA muhabirleri Anıtkabir’deki törene alınmadı

Anıtkabir'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenine FOX TV, ANKA ve Cumhuriyet gazetesi muhabirleri alınmadı. FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, TGC ve TGS, RSF Temsilcisi Erol Önderoğlu,uygulamaya tepki gösterdi.

Şentürk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "FOX Haber'in de içerisinde olduğu medya kuruluşlarının yarısı alınmadı! Siyasi tarihimizde bir örneği olmayan, 35 yıllık meslek yaşamımda da rastlamadığım bu uygulama sadece Anayasa’nın ihlali değil aynı zamanda akıl tutulmasıdır…" ifadesini kullandı.

TGC: Cumhuriyet Bayramı iktidarın tekelinde değildir





Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Anıtkabir’deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenini izlemek isteyen Fox TV, Cumhuriyet ve Anka Haber Ajansı muhabirlerinin engellenmesini bir açıklamayla kınadı. Açıklamada şu görüşler yer aldı.





“İktidarın bir gelenek haline getirdiği akreditasyon uygulaması giderek genişlemekte ve bir sansür olarak kullanılmaktadır. Kendi görüşünden olmayan medya kuruluşlarını engelleyen iktidar, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını yok saymaktadır.



Bazı gazetecilerin Başbakanlığa girişinin engellenmesiyle başlayan süreç, parti kongrelerine, bakanlıkların toplantılarına, cami avlularına, mezarlıklara, orman yangınlarına, resmi bayram törenlerine varacak kadar genişlemiştir.



Bunun son örneği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninin yapıldığı Anıtkabir’e haber takibi için giden meslektaşlarımızın engellenmesidir.



Anıtkabir’deki töreni izlemek isteyen Fox TV, Cumhuriyet Gazetesi ve Anka Haber Ajansı’nda görev yapan muhabir, foto muhabiri ve kameramanlar İletişim Başkanlığı’nın akreditasyon uygulamasıyla içeri alınmamışlardır. Cumhuriyet Bayramı Töreni iktidarın tekelinde değildir.



Tüm yurttaşlarımızı birleştiren 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bile gazeteciler arasında ayrım yapmayı başaran iktidar, halkın haber alma hakkını yine engellemiştir. İktidarın bu tutumunu kınıyoruz.



İktidarı barış ve demokrasinin hakim olduğu, basın özgürlüğünün korunduğu bir ülke için bir kez daha akreditasyon uygulamasından vazgeçmeye çağırıyoruz.”

TGS'den açıklama

TGS'den yapılan paylaşımda, "Anıtkabir’deki töreni takip etmek isteyen Fox TV, Cumhuriyet ve ANKA'dan meslektaşlarımız İletişim Başkanlığı’nın emriyle içeri alınmadı. Bu yapılan akreditasyon değil sansürdür. Ayrımcılığa son verin, halkın haber alma hakkını çiğnemeyin" denildi.

RSF Temsilcisi Erol Önderoğlu, "Akreditasyon ayrımcılığının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde Fox TV, Cumhuriyet ve ANKA gibi medya kuruluşlarını hedef alması çok acı. Medya çalışanlarının Anıtkabir'e alınmamasına imza atanlar medya özgürlüğünü bir kez daha hiçe saymışlardır." değerlendirmesini yaptı.

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