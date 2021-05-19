19 Mayıs'ta gazetecilere Anıtkabir yasağı: Törenlere sadece AA, iHA ve DHA alındı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle etkinlikleri takip eden gazeteciler Anıtkabir’e alınmadı. Türkiye Gazeteciler Sendikası, törenlere sadece A, iHA ve DHA ajanslarının alındığını duyururken, "Anıtkabir'de düzenlenen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı törenlerini izlemek isteyen gazetecilere izin verilmedi. Bağlı bulundukları medya kuruluşları tarafından törenleri izlemek üzere görevlendirilen gazetecileri Anıtkabir görevlileri 'aşı olmadıklarını' gerekçe göstererek içeriye almadı. Aşı olmayan vatandaşın rahatlıkla girebildiği Anıtkabir'e gazetecilerin alınmamasını kabul etmiyoruz. Görevlerini yapmak için türlü zorluklarla başetmeye çalışan meslektaşlarımıza yönelik bir de 'aşı olmadınız' baskısını anlamıyoruz." açıklamasını yaptı.

"Tören harici vatandaşın girebildiği Anıtkabir’e gazeteciler neden alınmaz?"

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, bu durumu Twitter’dan “Anıtkabir’e törenlere aşı yapılmış gazeteciler alınmıyor. Koronavirüs tamam. Ama tören harici vatandaşın girebildiği Anıtkabir’e neden alınmaz gazeteciler." sözleriyle karara tepki gösterdi.

Foto muhabirleri, Anıtkabir kapısına gittiğinde buradaki görevliler tarafından talimat olduğu gerekçesiyle içeri alamayacaklarını bildirdi.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, bu durumu Twitter’dan “Anıtkabir’e törenlere aşı yapılmış gazeteciler alınmıyor. Koronavirüs tamam. Ama tören harici vatandaşın girebildiği Anıtkabir’e neden alınmaz gazeteciler. Biz önce bu ülkenin vatandaşıyız sonra gazeteci. Milli Savunma Bakanlığı’ndan gereğini yapmasını bekliyoruz. @tcsavunma” sözleriyle eleştirdi.

TGS'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anıtkabir'de düzenlenen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı törenlerini izlemek isteyen gazetecilere izin verilmedi. Bağlı bulundukları medya kuruluşları tarafından törenleri izlemek üzere görevlendirilen gazetecileri Anıtkabir görevlileri "aşı olmadıklarını" gerekçe göstererek içeriye almadı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın birimi ile TGS Ankara Şubesi olarak yaptığımız görüşmede "törenlere ilişkin planlamaların haftalar öncesinden yapıldığı, gazetecilerin alınmayacağına yönelik şiyetlerin ise kendilerine son dakikada iletildiği" söylendi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın Birimi "bundan sonraki törenlere tüm gazetecilerin alınması yönünde çalışmalar içersinde olacakları" yönünde açıklama yaptı.

Anıtkabir'de yapılacak törenlerin haftalar öncesinden planlamaları yapılırken gazetecilerin bu planlamanın dışında tutulmasını, Milli Savunma Bakanlığı'nın gazetecilere yönelik bu hasmane tutumunu anlamamız mümkün değil. Aşı olmayan vatandaşın rahatlıkla girebildiği Anıtkabir'e gazetecilerin alınmamasını kabul etmiyoruz. Görevlerini yapmak için türlü zorluklarla baş etmeye çalışan meslektaşlarımıza yönelik bir de "aşı olmadınız" baskısını anlamıyoruz.

Milli Savunma Bakanlığı'nı halkın haber alma hakkı için orada bulunan meslektaşlarımıza yönelik bir süredir devam eden bu uygulamasını derhal kaldırması için uyarıyoruz."