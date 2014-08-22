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Doğan Holding'e vergi incelemesi

Doğan Grubu şirketlerinin, bir süredir Maliye Bakanlığı tarafından incelemeye alındığı ileri sürüldü

22 Ağustos 2014 21:14

Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Doğan grubuna ait şirketlerin bir süreden bu yana incelemeye alındığı iddia edildi.

wsj.com.tr'den Kerim Karakaya ve Ayşegül Akyarlı'nın haberine göre, WSJ Türkiye'ye konuya ilişkin bilgi veren iki kaynak, bir süredir Doğan Grubu'na ait şirketlerde vergi incelemesi yapıldığını kaydetti.

Doğan Holding yönetimine yakın bir kaynak, "Bir süredir birçok şirketimizde inceleme var" diye konuştu. Bu incelemelerin rutin bir vergi incelemesi olup olmadığına ilişkin soruya ise "Maalesef ülkemizde gri alanlarda yapılan vergi incelemeleri birer siyasi baskı aracına dönüştü" cevabını verdi. İnceleme yapılan şirketler arasında grubun medya şirketlerinin de bulunduğu belirtildi. Ancak kaç şirketin incelendiği ve incelemelerin hangi aşamada olduğu konusunda bir bilgi edinilemedi.

Konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığı yetkilileri bunun "vergi mahremiyeti"ne girdiğini, kanunen konuya ilişkin bir açıklama yapmalarının mümkün olmadığını belirttiler.

 

Enis Berberoğlu ve Yılmaz Özdil istifa etti



Doğan Grubu'na ait medya organlarında son haftalarda hareketli günler yaşanıyor. Hürriyet Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu 8 Ağustos tarihinde, muhalif yazıları ile tanınan köşe yazarı Yılmaz Özdil ise 15 Ağustos'ta istifa etmişti.

 

'Her gün hükümeti eleştirmek gazetecilik değil'

 

WSJ Türkiye, 8 Ağustos'ta yaptığı haberde Doğan Grubu'nun patronu Aydın Doğan'ın bir süre önce çalışanlarına yaptığı bir konuşmada, "Her gün hükümeti eleştirmek gazetecilik değil. Ülkede siyaset dışında da bir sürü şey oluyor. Ben bir servet kaybettim. Ama hep arkanızda durdum. Siz de benim arkamda durun" ifadelerini kullandığını yazmıştı.

Erdoğan'dan sık sık eleştiriler alan Doğan Grubu bugüne kadar birçok kez vergi cezaları ile gündeme geldi. 2007 yılında genel seçimlerden once Petrol Ofisi 'ndeki 1.2 milyar liralık vergi borcunu 275 milyon TL'ye indiren Doğan Grubu'na Maliye 2009'da da 4,2 milyar lira ceza kesti. Yargı süresinin sonunda Doğan Grubu'nun cezası 988 milyon lira olarak belirlendi.

 

 

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