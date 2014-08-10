WSJ'den Aydın Doğan iddiası: 'Her gün hükümeti eleştirmek gazetecilik değil'

Hürriyet Gazetesi'nin 5 yıllık Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, görevinden sürpriz bir kararla istifa etti. Berberoğlu'nun istifası Başbakan Tayyip Erdoğan'ın iki gün önce Muğla'da Doğan Grubu'nu sert sözlerle eleştirmesinden sonra geldi. Hürriyet Gazetesi'nin yıldönümünde tüm gazete çalışanlarını bir araya toplayan Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın burada "Her gün hükümeti eleştirmek gazetecilik değil. Ülkede siyaset dışında da bir sürü şey oluyor. Ben bir servet kaybettim. Ama hep arkanızda durdum. Siz de benim arkamda durun" dediği öne sürüldü.

Wall Street Journal'dan Ayşegül Akyarlı Güven'in haberine göre, Erdoğan Muğla'da Doğan Grubu özellikle Radikal gazetesinin İsrail Gazze olayları konusundaki haberleri üzerinden eleştirmişti. Erdoğan Doğan Grubu ile ilgili şunları söylemişti:

"Bu Doğan Grubu'nun nereye hizmet ettiğini öğrenin, tabi ki Doğan Grubu Tayyip Erdoğan ile iyi geçinemez, Tayyip Erdoğan da bunları açık açık ifşa eder, etmeye de devam edeceğiz. Çünkü milletim bunları iyi tanısın. Ona göre bunlara tavrını koysun. İstiyorlar ki cumhurbaşkanı eski Türkiye'yi muhafaza etsin, ey Doğan Grubu şunu bilesin, Erdoğan sizin idare edeceğiniz bir siyasetçi değildir. Bu başlığı atana bilesiniz ki hiçbir zaman bizden saygı olmaz."

'Gazetecilik hükümeti eleştirmek değil'

Doğan Grubu'nun patronu Aydın Doğan'ın bir süredir Hürriyet Gazetesi'ni hükümet karşıtı haberler konusunda uyardığı konuşuluyordu. Hürriyet Gazetesi'nin yıldönümünde tüm gazete çalışanlarını bir araya toplayan Doğan'ın burada "Her gün hükümeti eleştirmek gazetecilik değil. Ülkede siyaset dışında da bir sürü şey oluyor. Ben bir servet kaybettim. Ama hep arkanızda durdum. Siz de benim arkamda durun" dediği ifade edildi.

Hürriyet Gazetesinde çalışan iki farklı kaynağın doğruladığı bu konuşmanın ardından yine aynı iki kaynak Hürriyet'in eski Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök'ün gülerek "Bu ilk uyarınız mı yoksa son mu?" dediğini, Doğan'ın bu soruyu gülerek cevapsız bıraktığını söyledi. O gün orada bulunan kaynaklar bunun üzerine Enis Berberoğlu'nun "Tabii bu bir patron müessesesi" dediğini de ifade etti.

'Kimse güzel gazete yapamıyor'

Doğan o gün ayrıca "Kimse güzel gazete yapmıyor. Hürriyet yine bunların içinde iyi görünüyor ama yeterli değil" dedi

Aydın Doğan ve Enis Berberoğlu henüz konuyla ilgili olarak The Wall Street Journal Türkiye'ye dönüş yapmadı.

Genel Yayın Yönetmeni olduktan sonra ara ara hakkında ayrılacağı yönünde iddialar çıkan Berberoğlu 2009 yılı sonundan beri Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmenliği görevini yerine getiriyordu. Gazeteciliğe 1981'de Dünya gazetesinde başlayan Berberoğlu Hürriyet ve CNN Türk'te Ekonomi Müdürlüğünün yanı sıra Hürriyet Gazetesinin Ankara Temsilciliğini de yapmıştı.

Erdoğan eleştirileri altındaki Doğan Grubu'na Maliye, 2009'da 4,2 milyar lira ceza kesti. Yargı süresinin sonunda Doğan Grubu'nun cezası 988 milyon lira olarak belirlendi.

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