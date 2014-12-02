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Ekonomi

Doğalgazda yüzde 20'lik indirim yolda

GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, Rusya'nın doğalgazda yüzde 6 indirim yapması durumunda vatandaşın kullandığı gazda da indirim yapılacağını söyledi

02 Aralık 2014 21:51

GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, vatandaşın kullandığı doğalgazda 2015'in Ekim ayından itibaren yüzde 20'ye varan indirim olacağını belirtti.

Rusya’nın gaz indirimiyle ilgili konuşan GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan şunları ifade etti: "Ekim ayında yüzde 9’luk fiyat ayarlaması yapılırken dövizdeki artışın tümü yansımamıştı. Pazarlık sürecinde Türkiye daha fazla indirim istemişti. 2015’in son çeyreğinde doğalgazda ciddi bir indirim söz konusu olacaktır. Yüzde 6'lık indirimle Botaş'ın yüksek maliyetlerinin düşmesi sağlanacak.

 

'2015'in 10. ayında vatandaşa yansıyacak'

 

2014'te dövizde yüzde 15'in üzerinde artış oldu, onun yüzde 9'u doğalgaz fiyatlara yansıdı. Vatandaş yüzde 15 zam görmemişti. Önümüzdeki dönemde petrol böyle devam ederse 70-75 dolar olursa yüzde 20'lere varan bir indirim söz konusu olacaktır. Vatandaşa en erken yansıması ise 2015'in 10. ayının başında olur."

Rusya, Botaş'a verdiği doğalgazda 1 Ocak 2015'ten itibaren yüzde 6 indirime gideceğini açıklamıştı. Enerji Bakanı Taner Yıldız ise, Rusya'dan bu orandan daha fazla indirim talep ettiklerini söylemişti. Doğalgaza geçtiğimiz ekim ayında yüzde 9'luk zam yapılmıştı.

 

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