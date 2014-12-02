Bakan Yıldız: Rusya'nın doğalgazdaki indirim teklifinin tüketiciye yansıması için çok erken

Rusya’nın doğalgaz fiyatlarına indirim yapmasını değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Taner Yıldız, daha yüksek bir indirim istediklerini belirterek, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in verdiği rakam olumludur” dedi. Yıldız, indirimin tüketiciye yansıması konusunun çok erken olduğunu ifade etti.

Bakan Yıldız, Putin’in Türkiye ziyaretini değerlendirdi.

Rusya’dan gelen doğalgaz fiyatlarında indirim kararı alındığını hatırlatan Taner Yıldız, şöyle konuştu:

“Toplantılar son derece başarılı geçmiştir. Sayın Putin'in verdiği rakamlar Rusya'nın teklifi olarak olumlu bir adım olarak değerlendirilmiştir. Bizim karşı teklifimiz nihayetlenmemiştir. İstediğimiz rakam onların teklifinin üzerinde. İndirime hakkımız olduğu kanaatindeyim. Daha yüksek bir indirim talebi yaptık.

Rusya'nın doğalgazdaki indirim teklifinin tüketiciye yansıması konusunu erken ama çok erken görüyorum. Çünkü BOTAŞ karı üzerinden değil, zararı üzerinden bu müzakereler sürüyor.

Doğalgazı aldığımız fiyatın daha altında satıyoruz."

' ÇED Raporu'nun onaylanması j est değil'

Bakan Yıldız, Putin’in ziyaretinin olduğu gün Akkuyu Nükleer Güç Santrali ÇED Raporu'nun onaylanmasının bir jest olmadığını söyledi.

Yıldız, “Bu tarihe denk düşmesi jest olarak algılanabilir” diye konuştu.

Taner Yıldız, “Nükleerde önemli bir aşamaya geliyoruz. Oraya bir liman yapılacak, 1 ay içinde ihaleye çıkılacak. Mart ayında liderlerin de katılımıyla orada bir temel atmayı düşünüyoruz” dedi.

Yıldız, Güney Akım Pprojesi'yle ilgili müzakere sürecinin devam ettiğini dile getirdi.