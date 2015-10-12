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"DNA'lar Suruç bombacısının abisiyle eşleşmedi; katliamı çatıda bulunan kafatası çözebilir"

Saldırıyla ilgili olarak terör ve istihbarat birimlerinin çalışmaları sürüyor

12 Ekim 2015 12:25

Ankara’da resmi rakamlara göre 97 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili olarak bir binanın çatısında bulunan kafatası DNA incelemesine alındı. Canlı bombalara ait olduğu düşünülen 2 ceset üzerinde yapılan incelemedeyse DNA’lar, Suruç bombacısının ağabeyi Yunus Emre Alagöz ile eşleşmedi.

Türkiye’yi yasa boğan saldırıyla ilgili olarak terör ve istihbarat birimlerinin çalışmaları sürüyor. Olay yerinde bulunan, özellikle üst bölgeleri parçalanmış 2 cesedin canlı bombalara ait olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Olay yeri yakınındaki bir binanın çatı katında bulunan kafatasından alınan DNA örnekleri de incelemeye alındı.

 

Alagöz değil

 

Şüphelilerden alınan DNA örneklerinin Suruç’taki intihar saldırısını düzenleyen Şeyh Abdurrahman Alagöz’ün DNA örnekleriyle karşılaştırıldığı ancak DNA eşleşmesi bulunmadığı öne sürüldü. Bu nedenle, Alagöz’ün saldırının faili olduğu düşünülen kayıp ağabeyi Yunus Emre Alagöz’ün olayla ilgisinin olmadığı düşünülüyor.

Polisin cep telefonu sinyalleriyle ilgili yaptığı araştırmadan bir sonuç alamadığı, canlı bombaların cep telefonu taşımadığının sanıldığı belirtildi.

 

Binden fazla doku örneği

 

Öte yandan üst düzey bir emniyet yetkilisi, ellerinde 97 cesede ait binden fazla doku parçası olduğunu ifade etti. Kamera görüntüleri üzerinde yapılan incelemede canlı bombaların tespit edilemediğini kaydeden yetkili, “Gruba uzaktan yaklaşan biri olsa tespit edilebilir. Patlamanın olduğu alanda 3-4 bin insan var. Onların içinden kelle olarak canlı bombanın tespiti zor” diye konuştu.

Habertürk'te yayımlanan haberin tamamını okumak için tıklayın

 

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