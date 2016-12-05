DJ'likten menajerlik imparatorluğuna; Jorge Mendes vergi kaçırmakla suçlanıyor

Jorge Mendes, son yıllarda dünyanın en ünlü futbol menajeri haline geldi. Objektiflere sürekli telefonda konuşurken takılan, sıkı pazarlıklarıyla bilinen Mendes, üç dört günden bu yana vergi kaçırma iddialarıyla gündemde.

Al Jazeera Türk'te yer alan habere göre, 20 yıl önce bir gece kulübü işleterek ve burada DJ'lik yaparak geçimini sağlayan 50 yaşındaki Jorge Mendes, şimdilerde aralarında Cristiano Ronaldo’nun da olduğu büyük ve yıldız bir futbolcu topluluğunun menajeri. Hatta dünyanın en ünlü menajeri.

Kısa sürede geldiği bu konum futbol dünyasında birçok söylentiyi de beraberinde getirdi. Diğer menajerler ona ‘köpekbalığı’ lâkabını taktı. Çok röportaj veren, kendi hakkında bilgi veren biri hiç olmadı.

Ne zaman kameralar tarafından görünse elinde hep bir cep telefonu, birileriyle konuşuyordu. Mendes yaklaşık 100 antrenör ve futbolcunun menajerliğini yapıyor. Böyle göz önünde bulunmak medyanın da sıkı araştırmasına tabi tutulmasına neden oluyor. Özellikle vergi konusu Mendes’in en büyük sorunlarından biri haline geldi.

Aralarında Ronaldo, Falcao ve Mourinho’nun da olduğu isimlerin vergi kaçırdığı haberleri Avrupa’da yayılıyor. ‘Football Leaks’e göre Ronaldo ve Mourinho’nun vergi cennetlerine para aktararak İspanya’da kazançlarına göre az vergi ödedikleri öne sürülüyor. Ronaldo’nun imaj hakları için önce Karayip Adaları’nda sonra da Virgin Adaları’nda hesaplar kullanıldığı ve iki yılda 75 milyon euro para yatırıldığı ifade ediliyor.

Mendes’in şirketinin adı Gestifute. Şirket vergi kolaylıklarıyla bilinen İrlanda’ya kayıtlı. Şirket, Mourinho ve Ronaldo’nun vergilerinde herhangi bir hatayı şiddetle reddediyor, müşterilerin İspanya’daki vergi yükümlülüklerine uyduğunu ve bu iddialar hakkında yasal işlem yapılacağını açıkladı.

Yavaş yavaş büyüdü

Mendes, Lizbon’da bir petrol endüstri işçisinin oğlu olarak doğdu. Hedefleri büyüktü, 19 yaşında iş dünyasına atılmak için Portekiz’den ayrıldı.

Açtığı video kulübü iyi iş yaptı ve burada Portekizli kaleci Nuno Espirito Santo ile tanıştı. Daha sonra da oyuncularla yakın bağ kurmaya başladı. İlişkilerini sınır dışına taşıdı. Yabancılarla daha sıkı olmaya başladı. 2011’de Expresso Gazetesi’ne verdiği röportajda iyi ilişkilere sahip olmak için Avrupa’daki büyük kulüplerle güven ilişkisinin öneminden bahsetti.

Real Madrid Başkanı Florentino Peres, 94 milyon Euro’ya Ronaldo’yu Manchester United’dan aldıktan sonra onun için ‘Oyuncularla sıkı çalışıyor ve devamlı onlara bakıyor’ yorumunu yaptı. Ronaldo da 2012’deki bir belgeselde “Ona çok güveniyorum. O futbol dünyasında bir baba figürü. Oğlum için de vaftiz babası” dedi.

En büyük destekçilerinden: Mourinho

Manchester United’ın teknik direktörü Jose Mourinho, “Jorge Mendes benim için bir menajerden fazlası. O gerçek bir dost” ifadesini kullandı:

“İkimizin kariyeri de aynı anda başladı. İkimiz için de mutlu bir kariyer oldu” diyen Mourinho, 2004’te Porto ile Avrupa şampiyonu olunca birçok Portekizli futbolcuyu da alıp yurt dışına gitti, Chelsea’ye götürdü.

Mendes’in şirketi Gestifute’un çalıştığı bir diğer futbol yıldızı da Radamel Falcao.

Mendes’e çalışma yöntemi sorulduğunda ise o bunlara “Ben vaatlerle yarışan bir adam değilim. Oyuncuların çıkarı için çalışıyorum” diye cevap veriyor.

Jorge Mendes, Cuma gününden beri şirketi üzerindeki vergi kaçırma iddiaları üzerine kafa yoruyor.