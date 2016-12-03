Futbol dünyasını sarsacak belge iddiası; Ronaldo, Mourinho ve Mesut Özil'in adı geçiyor

Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho, Mesut Özil... Futbol dünyası yeni bir sızıntı ile çalkalanıyor.

Aralarında L'Equipe, Der Spiegel ve El Mundo gibi önemli gazetelerin muhabirleri yedi ay süren bir araştırmacı gazeteciliğe imza attılar ve aralarında çok önemli yıldızların ve kulüplerin yer aldığı bir vergi kaçırma sistemini ortaya çıkardılar.

Goal'de yer alan habere göre, Avrupalı 12 gazete, önümüzdeki üç hafta boyunca, Football Leaks kapsamında çok önemli belgeleri yayınlayacaklarını açıkladılar.

Belgelere göre, Ronaldo, "vergi cennetleri" olarak bilinen Karayip ülkelerinden Birleşik Krallık Virjin Adaları ve Avrupa ülkesi İsviçre'deye kayıtlı şirketler üzerinden, İspanya devletinden toplamda 150 milyon Euro'luk vergi kaçırdı.

Portekizli yıldız, menajeri Jorge Mendes tarafından organize edilen bir şema dahilinde, ilk olarak 2009 - 2014 yılları arasında Birleşik Krallık Virjin Adaları'ndaki Tollin isimli şirket aracılığıyla 74.8 milyon avro; ikinci olarak ise imaj haklarını kapsayan 2015 - 2020 dönemi için ise 31 milyon avroluk vergi kaçırdı. Diğer saptamalarla birlikte Ronaldo'nun kaçırdığı vergi miktarının 150 milyonu bulduğu konuşuluyor.

Mourinho ve Mesut da var

Jorge Mendes tarafından organize edildiği düşünülen bu sistemden faydalanan tek yıldız, Ronaldo değil. Portekizli'yle Real Madrid'de çalışan Jose Mourinho da, İsviçre'de bir Birleşik Krallık Virjin Adaları şirketine ait bir hesap aracılığıyla 12 milyon avro vergi kaçırdığı tespit edilmiş durumda.

Alman gazete Der Spiegel'e göre bu yöntemlerle çok yüksek miktarda vergi kaçıran yıldızlar arasında Mesut Özil de yer alıyor.

Mendes'in şirketi Gestifute daha önce yaptığı açıklamada müşterileri Ronaldo ve Mourinho'nun, İspanya vergi kanunlarına harfiyen uyduğunu savunmuştu.

İspanya mahkemeleri, 2016 yılı içerisinde, Lionel Messi'yi 4 milyon avroyu bulan vergi kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle iki yıl hapis cezasına çarptırmış, Arjantinli oyuncu, İspanya kanunlarının ilk kez işlenen suçlarda iki yıla kadar olan hapis cezalarının hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması nedeniyle hapse girmemişti.