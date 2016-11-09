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Spor

Adriano vergi kaçakçılığı iddiasıyla ifade verdi

Beşiktaş'ta forma giyen Adriano, İspanya'da 646 bin Euro vergi kaçırmakla suçlanıyor

09 Kasım 2016 18:27

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Adriano, Barcelona'da oynadığı dönem vergi kaçırdığı iddiası ile hakkında açılan dava için İspanya'da ifade verdi.

2011 yılında 189,419 Euro ve 2012 yılında 456,666 Euro toplamda 646,086 Euro vergi kaçırmak ile suçlanan Brezilyalı yıldız ifade verdiği mahkemede suçlamaları reddetti. 

DHA'nın haberine göre; kendisini savunan iki avukat ile birlikte yaklaşık 1 saat ifade veren Adriano, Portekiz'e bağlı Madeira Adası'nda bulunan bir şirket üzerinden sahip olduğu imaj hakları ile ilgili bir kazanç sağladığını ama bu kazançın vergisini de ödediğini söyledi.

Vergi kaçırma iddiası ile hakim karşısına çıkan Barcelona'da ilk isim Adriano değil. Daha önce Messi, Neymar ve Javier Mascherano da vergi kaçırmakla suçlanmıştı.

Javier Mascherano sonuçlanan vergi kaçırma davasında 1.5 milyon Euro ödeyerek 1 yıl hapis cezası almaktan kurtulmuştu.

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