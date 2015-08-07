Diyetisyen Yelda Kahvecioğlu'nun ölümüne takipsizlik kararı

İstanbul Ulus'taki evinde 1 Mart'ta günü cesedi bulunan diyetisyen Yelda Kahvecioğlu'nun ölümüyle ilgili savcılık tarafından yürütülen soruşturma, eceliyle öldüğünün belirlenmesi üzerine takipsizlikle sonuçlandı.

Sabah 'tan Dilek Yaman'ın haberine göre genç diyetisyenin ölümünde dışarıdan herhangi bir faktörün etkili olup olmadığına ilişkin yürütülen soruşturmada, Adli Tıp Kurumu kesin raporunu tamamladı.



Raporda, Kahvecioğlu'nun midesinde ve kanında depresyon tedavisinde kullanılan ilaç bulunurken, travmatik (çarpma, vurma) etkiyle ölmediği, ilacın öldürücü düzeyde olmadığı, zehirlenmediği ve kanında alkole rastlanmadığı belirtildi.