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Ünlülerin diyetisyeninin ölümünü adli tıp çözecek

Ön otopsi raporuna göre Kahvecioğlu’nun ağız kenarında kurumuş vaziyette açık kırmızı renkte sıvı tespit edildi

07 Mart 2015 13:47

Ulus'taki evinde ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen diyetisyen Yelda Kahvecioğlu'nun kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'nun raporu bekleniyor.

Olay yerinde ilk incelemeyi yapan doktor, Kahvecioğlu’nun ensesinde “ Aşk ” yazılı dövme ile sağ kolunda harflerden oluşan dövmenin bulunduğunu raporuna yazdı. Ön otopsi raporuna göre Kahvecioğlu’nun ağız kenarında kurumuş vaziyette açık kırmızı renkte sıvı tespit edildi. Hürriyet’te er alan habere göre, sol kolda da muhtemel enjeksiyon izine rastlandı. Savcılık, bu bulgular üzerine Kahvecioğlu’nun DNA ve kan örneği tahlillerini istedi. Evdeki aramada ise şırınga ya da ilaç bulunamadı.

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