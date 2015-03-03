Ünlülerin diyetisyeninin otopsi raporu açıklandı

Diyetisyen Yelda Kahvecioğlu'ndan (30) bir süre haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Kahvecioğlu'nun, Beşiktaş Ulus Öztopuz Caddesi'ndeki bir sitede bulunan evine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi. Kahvecioğlu'nu evin yatak odasında ölü bulan polis, olay yerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından Kahvecioğlu'nun cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yelda Kahvecioğlu'nun twitter hesabından paylaştığı iletilerde kafalarda soru işareti bıraktı.

Kahvecioğlu'nun attığı tweetler şöyle:

Aşk 3 kişiyle yaşanmaz! Yaşansaydı aşk olmazdı. Hep birilerini mutlu etmek için yaşadın. Ne onları mutlu edebildin. Ne kendin mutlu kaldın. Ya sonra? Aşk, en yüksek özgürlük biçimidir. Aşk rastgele yaşamayı sona erdirir, hayatın farkına varırsın... O kadın...

İlk belirlemelere göre kalp krizi

Beşiktaş, Etiler’deki evinde yakınları tarafından ölü bulunan ünlü diyetisyen Yelda Kahvecioğlu’nun (30), cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Annesi Güler Kahvecioğlu kızının fotoğrafını elinden bırakmadı. Ayakta durmakta güçlük çeken ablası Derya Kahvecioğlu, "Gül yüzlü kardeşimdi. miniciğimdi o" diyerek gözyaşı döktü. Yelda Kahvecioğlu’nun yakın, Ayşe Küçük, ölüm sebebinin "İlk belirlemelere göre kalp krizi." olduğunu söyledi.



Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi yapılan Yelda Kahvecioğlu’nun ailesi ve yakınları basında bıçaklanarak öldürüldüğü yolundaki haberleri asılsız olduğunu vurguladı. Yelda Kahvecioğlu’nun manevi annesi olduğunu belirten Ayşe Küçük, "Cumartesi akşamından beri telefonla arıyorduk. Ulaşamadık. Ulaşamadığımız için çok endişe ettim. O benim manevi kızımdı. Endişe ettiğim için ertesi gün arkadaşlarını aradım. Hakan (arkadaşı) ile birlikte oğlum, kızım, damadım hep birlikte gittik. Anahtarla açmaya çalıştık fakat arkada anahtar vardı. Açamadık, çilingir çağırdık. Çilingir yardımıyla açtık kapıyı. Yelda’yı da yatağında uyur bir şekilde bulduk" dedi.



Ayşe Küçük’de bıçaklanarak öldürüldüğü yolundaki haberlere tepki göstererek, "Hepsi yalan. Adli Tıp’tan doktor geldi ’kalp krizi dedi. İlk belirlemelere göre kalp krizi. Otopsi sonucu ne olduğunu söyleyecek. Diğerlerinin hepsi yalan. Ne şekilde bulunduğu, bıçaklandığı şudur budur" dedi. Yelda Kahvecioğlu’nun annesi Güler Kahvecioğlu Adli Tıp Kurumu önünde kızının fotoğrafına sarılarak gözyaşları döktü. Kahvecioğlu’nun ablası Derya ise "Bi tanemdi. Miniciğimdi O . Minicik kardeşimdi. Gül yüzlü kardeşimdi" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Adli Tıp Kurumu’ndan alınan Yelda Kahvecioğlu’nun cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki gasilhaneye götürüldü. Cenaze ikindi vakti Beşiktaş Arnavutköy’deki Teşfikiye Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından Antalya’nın Gazipaşa ilçesine gönderilerek, orada yarın defnedileceği öğrenildi.