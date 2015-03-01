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Ünlülerin diyetisyeni Yelda Kahvecioğlu hayatını kaybetti

Ölüm haberini alan magazin dünyasının tanınmış isimleri taziyelerini sosyal medya üzerinden paylaştı

01 Mart 2015 22:56

Ceyda Düvenci ve Ezgi Mola gibi ünlü isimlerin diyetisyenliğini yapan Yelda Kahvecioğlu evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, diyetisyen Yelda Kahvecioğlu'ndan (30) bir süre haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Kahvecioğlu'nun, Beşiktaş Ulus Öztopuz Caddesi'ndeki bir sitede bulunan evine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi. Kahvecioğlu'nu evin yatak odasında ölü bulan polis, olay yerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından Kahvecioğlu'nun cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yelda Kahvecioğlu'nun daha önce bir gazetede, sağlıklı yaşam ve zayıflama üzerine yazılar yazdığı öğrenildi.

Acı haber Kahvecioğlu'nun birlikte çalıştığı pek çok ünlü ismi de yasa boğdu. Haberi alan magazin dünyasının tanınmış isimleri taziyelerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

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