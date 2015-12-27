Diyarbakırlı Fatma anlatıyor: Evimin kapısı kırılmış, bütün eşyalar yanmış

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki evini bırakarak akrabalarının yanına sığınan Fatma Çelik, "Engelli bir kızım olduğu için evimi bırakıp akrabalarımın yanına taşındım. Dün ailemle evime gitmek istedim. Polis izin vermeyince ara sokaklardan gizlice gittim. Gördüğüm ilk manzara evimin kapısının kırılmış olduğuydu. Bütün eşyalar yanmış" dedi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı devam ediyor. İlçenin çevresinde polis tarafından geniş güvenlik önlemi alınırken Suriçi’nde ise şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Kentin merkez ilçesinde bu koşullar yaşanırken, dün Diyarbakır’da Demokratik Toplum Kongresi’nin olağanüstü toplantısı yapıldı. Kongreye HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş da katıldı. Kongrede konuşan Demirtaş, “Bölge yönetimleri nedir? Kent yönetimleri nedir? Sağlık, eğitim, hayvancılık nedir? Bunları başlık başlık netleştireceğiz. Bütün Türkiye için önereceğiz” dedi.

‘Bütün eşyalarım yanmış’

Radikal'den İdris Emen'in haberine göre, Sur ilçesinde yaşanan çatışmalardan dolayı evini bırakarak akrabalarının yanına taşınmak zorunda kaldığını söyleyen Fatma Çelik yaşadıklarını, “Engelli bir kızım olduğu için evimi bırakıp akrabalarımın yanına taşındım. Dün ailemle evime gitmek istedim. Polis izin vermeyince ara sokaklardan gizlice evime gittim. Gördüğüm ilk manzara evimin kapısının kırılmış olduğuydu. Evimin içindeki bütün eşyalar yanmış. Geceyi yalnız geçirmemek için komşumuzun evine gittim. Elektrik yok, sular akmıyor. Sabaha kadar silah sesinden dolayı uyuyamadım. Bugün yanıma birkaç eşya alarak Sur’dan çıktım” sözleriyle dile getiriyor.

Kentin ekonomisi zor durumda

Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve şehirde yaşanan çatışmalardan dolayı ödemelerinin aksadığını söyleyen Diyarbakır esnafı da zor zamanlar geçiriyor. Tarihi yapılarıyla kentin turistik cazibe merkezi olan Sur’daki sokağa çıkma yasağıyla birlikte turizmin durduğunu söyleyen bir esnaf sıkıntılarını şöyle anlatıyor:

“Diyarbakır tarihi bir şehir… Surları UNESCO koruma listesinde bulunuyor. Sur ilçesinde bulunan tarihi mekanlar turizm açısından ciddi bir gelir sağlıyordu. Çatışmalar başladığından beri turizmde ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Sur’da sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle turizm tamamen durdu. İnsanlar can güvenliklerinin olmadığını düşündüğü için Diyarbakır’a gelmiyor. Bu durumda ödemelerimizi yapamıyoruz.”

Diyarbakır’ın Sur ilçesinin yanı sıra Mardin’in Dargeçit ilçesi ile Şırnak’ın Silopi ve Cizre ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasakları da devam ediyor. Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bölgelerde su ve gıda sıkıntısının yaşandığı belirtiliyor.

DTK olağanüstü toplandı

Bu koşullarda 'Özyönetimleri görüşmek için' olağanüstü toplanan Demokratik Toplum Kongresi dün Diyarbakır’da yapıldı. Özerklik vurgusu yapılan kongrede konuşan HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, “Bölge yönetimleri nedir? Kent yönetimleri nedir? Sağlık, eğitim, hayvancılık nedir? Bunları başlık başlık netleştireceğiz. Bütün Türkiye için önereceğiz. Bölgesel dar bir özerkliği mi tartışalım? Buna da varım. Demokratik bölgeler oluştuktan sonra seçimler olsun kim kazanacaksa o yönetsin. Cizre'de MHP kazanırsa saygı duyarız. Biz de kazandığımızda onlar saygı göstersin” şeklinde konuştu.