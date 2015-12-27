"Diyarbakır'da öldürülen üç kişinin üzerinden polislere dair keşif notları çıktı"

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde önceki gün öldürülen üç YDG-H'linin üzerinden saldırı planlarına dair keşif notları çıktığı belirtildi. YDG-H'lilerin takip ettikleri bazı polislerin günlük faaliyetlerini not aldıkları ve saldırı hazırlığı yaptıkları belirlendi.

Şehitlik Mahallesi’nde önceki gün kontrol amacıyla yanlarına yaklaşan polis ekiplerine silahlı saldırıda bulunmaları sonucu öldürülen üç kişinin üzerinde yapılan aramada 3 tabanca, 4 şarjör ve koltuk altı tabanca kılıfının yanı sıra pusu amaçlı hazırlandığı değerlendirilen iki keşif notu bulundu.

Üç YDG-H'linin “keşif” başlığıyla tuttukları notta polis servis araçlarının hangi saatte nereden geçtiğine ilişkin bilgiler yer alıyor. Yunus ekibindeki iki polisin de takibe alındığı belirlenen notlarda, polislerin yemek yedikleri yerler ve çelik yelek giyip giymediklerine ilişkin detaylar da bulunuyor.

Notlarda ayrıca, polis lojmanlarındaki kulübelerde görevli bekçi ve polislerin sayısı ile servis araçlarının kavşaklarda ve kırmızı ışıkta bekleme sürelerine ilişkin bilgiler de dikkati çekiyor.

Öldürülenlerden Sezgin Demirok’un, Yeni İhya-Der Başkanı ve HÜDA-PAR üyesi Aytaç Baran’ın yaşamını yitirdiği saldırının faili olduğu da belirlenmişti.