DTK, Diyarbakır'da toplanıyor; müzakere masasına nasıl dönülecek?

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Olağanüstü Genel Kurulu 26-27 Aralık tarihlerinde Diyarbakır’da toplanacak. DTK Başkanlık Divanı Üyesi Hilmi Aydoğdu Genel Kurul öncesinde yaptığı açıklamada, “Mevcut durumdan nasıl çıkabileceğimizi, tekrar müzakere masasına nasıl dönülebileceğini tartışacağız” dedi.

Bölgede şiddetlenerek devam eden çatışmaları, sokağa çıkma yasaklarını, asker, polis operasyonlarını konuşmak ve yaşanan sürece ilişkin çözüm önerileri geliştirmek için hafta sonu Diyarbakır’da yapılacak toplantıya DTK’nın 501 delegesinin yanı sıra çok sayıda siyasi parti ve kitle örgütü temsilcisi de katılacak. Gazeteci, yazar ve aydınların da yer alacağı genel kurulda iki gün boyunca sürecek tartışmalar ve çözüm önerileri hazırlanacak sonuç deklarasyonuyla kamuoyuyla paylaşılacak.

Müzakere masasına nasıl dönülecek?

Olağanüstü Genel Kurul öncesi DTK Başkanlık Divanı Üyesi Hilmi Aydoğdu, yaşanan olumsuzluklara çözüm önerileri geliştirmek için bir araya geldiklerini söyledi. Tek gündemle toplandıklarını belirten Aydoğdu, “Kürdistan’daki durumu değerlendirmek ve Kürt sorununun içinde bulunduğu durumunu, çatışmaları, şehir ablukalarını tartışmak üzere toplanıyoruz. Ama asıl olarak da, ‘bu mevcut durumdan nasıl çıkabiliriz, tekrar müzakere masasına nasıl dönülebilir’ çerçevesinde tartışmalar yürütmeyi hedefliyoruz. Demokratik güçlerin, Kürdistan’daki siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin bu konudaki çözüm önerilerini tartışmaya açacağız” şeklinde konuştu.

Çözümsüzlüğün aşılması noktasında DTK Olağanüstü Genel Kurulu’nun ciddi bir çalışma yapacağını belirten Aydoğdu, “Biliyorsunuz Dolmabahçe Mutabakatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından reddedilmişti. Şimdi Dolmabahçe Mutabakatı çerçevesinde yeniden bir müzakere başlamasının yollarını tartışmaya açıyoruz. Önerileri programatik bir hale getirmeyi hedefliyoruz” dedi.