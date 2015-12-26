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Diyarbakır'da 'kara çarşaf' giyerek Sur'a girmeye çalışan İngiliz kadın gözaltına alındı

Üzerinde bir tablet bilgisayar ile fotoğraf makinası çıkan kadının, çatışmaların yaşandığı bölgeyi gezmek amacıyla geldiğini ileri sürüldü

26 Aralık 2015 17:30

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde operasyonların sürdüğü bölgeye “Kara çarşaf” giyerek girmeye çalıştığı öğrenilen İngiltere vatandaşı bir kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadının ifadesi alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi. Üzerinde bir tablet bilgisayar ile fotoğraf makinası çıkan kadının, çatışmaların yaşandığı bölgeyi gezmek amacıyla geldiğini ileri sürdüğü de öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Sokağa çıkma yasağının 25’inci gününde devam ettiği Sur ilçesinde çatışmaların yaşandığı bölgenin girişine gelen “karaçarşaflı” bir kadın, güvenlik noktasını aşarak, içeriye girmeye çalıştı. Polis, güvenlik noktasında kadını durdurarak, üst araması yaptı. Bu sırada kadının yabancı olduğunu fark eden polis, çarşafı çıkardı. Üzerinde bir tablet bilgisayar ile fotoğraf makinası çıkan kadının, çatışmaların yaşandığı bölgeyi gezmek amacıyla geldiğini ileri sürdüğü de öğrenildi. Gözaltına alınan kadın, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü TerörleMücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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