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Diyarbakır'daki Newroz'a 'örgüt propagandası' iddiasıyla soruşturma

Soruşturmada yer alan 12'si henüz çocuk 21 şüphelinin kimliklerinin henüz tespit edilemediği öğrenildi

22 Mart 2016 23:36

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı kentte dün binlerce kişinin katılımı ile yapılan Newroz kutlamasında "örgüt propagandası" yapıldığı iddiasıyla 4 ayrı soruşturma başlattı.

DİHA’da yer alan habere göre, Newroz kutlamasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı "örgüt propagandası" yapıldığı iddiasıyla başlattığı 4 ayrı soruşturmada kutlamalar sırasında PKK bayrakları taşıyan ve sahnedeki sinevizyondan alandakilere izlettirilen Sur ilçesine dair görüntülerde yer alan kişilere dönük olarak Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında başlatıldığı öğrenildi. Haklarında soruşturma başlatılan 12'si henüz çocuk 21 şüphelinin henüz kimliklerinin ise tespit edilemediği öğrenildi.

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