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Diyarbakır’da Newroz kutlamalarına katılan Deniz Naki’ye yoğun ilgi

TFF, Naki'ye "ideolojik propaganda" yaptığı iddiasıyla ceza kesmişti

21 Mart 2016 22:02

Diyarbakır'daki Newroz kutlamasına Bursaspor'u eledikleri maçtan sonra yaptığı paylaşım nedeniyle 12 maç ceza alan Amedsporlu futbolcu Deniz Naki de katıldı. Yöresel kıyafetler giyen Naki ile fotoğraf çektirmek için adeta yarış yaşandığı belirtildi.

Radikal’in haberine göre, Ziraat Türkiye Kupası 'nda Bursaspor ile oynadıkları ve 2-0 kazandıkları karşılaşmadan sonra "Çocuklar ölmesin, maça gelsin" şeklindeki sözleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 12 maç men cezası alan Amedsporlu futbolcu Deniz Naki, Diyarbakır’daki Newroz kutlamasına katıldı.

Diyarbakır halkı, yöresel kıyafetle kutlamalara katılan 26 yaşındaki golcü oyuncu ile fotoğraf çektirebilmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Kolunda özgürlük anlamına gelen 'Azadi' dövmesi bulunan ve aslen Tuncelili olan Deniz Naki'nin, vincin üstüne çıkarak halkı selamlaması dikkati çekti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler 'in formasını giyen Deniz Naki, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP'li siyasetçilerlede sahnede fotoğraf çektirdi.
 

Naki ne demişti?


Deniz Naki, 31 Ocak tarihinde oynanan Bursaspor maçının ardından kişisel Facebook hesabından, “Bu galibiyeti topraklarımızda 50 günden fazladır süren zulümde hayatlarını kaybedenlere ve yaralılarımıza adıyoruz, armağan ediyoruz” demesinden ötürü ‘sportmenliğe aykırı açıklama‘ ve ‘ayrımcılık ve ideolojik propaganda yapmak‘ gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilmişti.

 

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