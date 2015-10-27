Diyarbakır'daki IŞİD'lilerin evinden Darth Vader maskeleri çıktı

Diyarbakır'da polisin baskın düzenlediği IŞİD'lilerin villa ve evlerinde yapılan aramalarda Star Wars filmlerinin kötü karakteri ‘Darth Vader’ın çok sayıda plastik maskesi de bulundu. Teröristlerin bu maskeleri şarapnel parçalarına karşı korunmak amacıyla kullandığı öğrenildi. Baskın sırasında 2 polis şehit olmuş, sonrasında başlatılan operasyon 7 IŞİD'li öldürülmüştü.

IŞİD’lilerin villaları evleneceklerini belirterek kiraladıkları, dikkat çekmemek için sakallarını kestikleri ve taşınırken villanın etrafına branda çektikleri ortaya çıktı. Habertürk'te yayımlanan habere göre, villalardan birinin Ağustos ayında 500 liraya Bingöl nüfusuna kayıtlı 30 yaşındaki O.T. tarafından kiralandığı belirlendi. O.T.’nin emlakçıya, “Yakında düğün yapacağım. Annemi babamı yanıma alıp ailemle kalacağım” dediği öğrenildi. Emlakçının yakın zamanda villaya gidip “Hâlâ evlenmemişsin. Seni çıkarmak zorunda kalacağım” dediği, kiracınınsa “Birkaç ay bu şekilde kalacağımı söylemiştim, evleneceğim” yanıtını verdiği belirtildi.

‘Bahçeye branda girdiler’

İlk operasyonun yapıldığı villanın sahibi R.E. ise evi haziran ayında bin liraya Batman nüfusuna kayıtlı 28-30 yaşlarında bir gence kiraladığını söyledi. Evli ve 1 çocuk sahibi olduğunu ifade eden gencin kirayı 1 hafta önceden ödediğini belirten R.E., “Efendi biriydi. Bir kez eve gittim. Evde 2 genç daha vardı. Aile görmedim. Hiç şüphelenmedim. Sabah evimde, operasyonu bitirdikten sonra çıkarılan 2 cesedi teşhis etmem istendi. Cesetlerden 2’si de evi kiraya verdiğim şahıs değildi” dedi.

IŞİD'lilerin villalarından birine komşu olan Azat İpek de şunları söyledi:

“1 hafta önce taşındılar. Taşınırlarken bahçenin yan duvarlarındaki telleri brandayla kapattılar. Kamyon evin kapısına kadar yanaştı. Dün akşam da bahçede kazma kürek sesleri geliyordu. Muhtemelen bombaları döşediler. Yüzlerini hiç görmedik. Evi kiralayan geç saatlerde geliyordu. Evin kapısında büyük insana ait botlar görüyorduk. Saat 01.30’da polis operasyon olacağını söyleyip bizi evden çıkardı.” Baskın yapılan villalardan birinin bitişiğinde oturan Sadullah Gerkez ve 14 kişilik ailesiyse duvarlara isabet eden kurşunlardan kaçmak için villanın alt katındaki tuvalet ve banyoya sığındı. Saatlerce mahsur kalan aile fertleri eve yanaşan zırhlı araçlarla tahliye edildi.

Milliyet'te yer alan habere göre, hücre evinin bulunduğu evin bitişiğinde 7 kişilik ailesi ile birlikte oturan Sadullah Gerkez ölümden zor kurtulduklarını belirtti. Gerkez, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Olayın olduğu yerle aramızda sadece bir duvar bulunuyor. Uyuduğumuz sırada silah sesleri ile uyandık. Bir anda evimizin içine kadar kurşunlar isabet etmeye başladı. Neye uğradığımızı şaşırdık. Yaklaşık 2 ay önce buraya taşındılar. Bizimle hiç konuşmadılar. IŞİD’li olabileceklerini hiç düşünmemiştik. Silah sesleri arasında yedi kişi evde mahsur kaldık. Çoluk çocuk tuvalet ile banyolarda sığındık. Çatışma sırasında aramızda bulunan duvarı yıkıp bizim eve girmeye çalıştılar. Duvarın önünde bulunan dolap olmasaydı, belki bizi rehin alırlardı veya öldürürlerdi. Biz onlar içeri gireceği sırada kendimizi dışarı attık. Sonra evimizi ateşe vermişler. Evimiz talan oldu can kaybı yaşamadık çok şükür ama evimiz oturulmaz bir halde. Evimizi onarmalarını istiyoruz.”

Şarapnale karşı 'Darth Vader'

Villa ve evlerde yapılan aramalarda IŞİD’ciler tarafından kullanılan çok sayıda Star Wars filmlerinin kötü karakteri ‘Darth Vader’ın plastik maskesi de bulundu. Teröristlerin bu maskeleri şarapnel parçalarına karşı korunmak amacıyla kullandığı öğrenildi.