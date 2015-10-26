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Yaşam

Diyarbakır'da IŞİD operasyonunda çatışma; 2 polis hayatını kaybetti

Operasyon kapsamında 7 IŞİD'li öldürüldü, 3 militan sağ olarak ele geçirildi

26 Ekim 2015 09:58

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar İlçesi’nde IŞİD’li teröristlere ait olduğu belirlenen bir eve polis ekipleri tarafından sabaha karşı operasyon düzenlendi. Evden açılan ateş üzerine çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit olurken, IŞİD’e üye 7 terörist öldürüldü, 3 militan sağ olarak ele geçirildi.

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar İlçesi’nin Huzurevler Mahallesi’nde IŞİD’e ait olduğu belirtilen bir hücre evinin bulunduğunu belirleyen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün saat 04.00 sıralarında eve operasyon düzenledi. 

Evin bulunduğu sokak üzerinde zırhllı araçlarla geniş güvenlik önlemleri alındıktan sonra operasyon başlatıldı. Özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polisin katıldığı operasyonda, evden açılan ilk ateşte 2 polis memuru yaralandı.

Yaralı polisler ambulansla yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak, 2 polis de yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu. Çatışma sırasında silah ve patlama sesleri duyuldu.

Operasyonda 4 IŞİD’linin de öldürüldüğü ifade edildi. Operasyonunun devam ettiği sokaktan silah sesleri geldiği görüldü.

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