IŞİD'le çatışmanın çıktığı mahallenin sakinleri anlattı: 3 aydır oradalardı!

Diyarbakır’da dün sabaha karşı polisin IŞİD’in hücre evine düzenlediği operasyonda çatışma çıktı. IŞİD militanlarının bahçeye kurdukları bubi tuzağında 2 polis şehit oldu, 5 polis yaralandı. Sabaha karşı 03.00’te başlayıp 11.00’e kadar 8 saat süren operasyonda 7 IŞİD militanı öldürülürken, 12 IŞİD militanı sağ yakalandı. IŞİD militanlarının canlı bomba eylemi hazırlığında olduğu belirtilirken, mahalle sakinleri, “2- 3 ay önce taşındılar. Sakallı kişiler eve girip çıkıyordu” dedi.

Çok sayıda özel harekât polisinin katıldığı ve 17 adrese düzenlenen operasyon kapsamında merkez Kayapınar ilçesinin Huzurevleri Mahallesi’nde bahçeli ve müstakil bir eve de baskın yapıldı. Polisler, evin bahçesine girdiklerinde IŞİD militanlarının daha önceden tuzakladığı patlayıcı infilak etti ve çatışma çıktı. Bubi tuzaklı saldırıda Sadık Özkan (25) ile Gökhan Çakıcı (22) şehit oldu.

Okullar boşaltıldı

Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre, polisin operasyon düzenlediği hücre evindeki IŞİD militanlarının canlı bomba eylemi hazırlığında olduğu belirtildi. Polis, operasyonun düzenlendiği sokak ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı, giriş ve çıkışlar tamamen kapatıldı. Şiddetli çatışmalar nedeniyle İçkale ve Huzurevleri ilkokulları tahliye edildi. Öğrenciler evlerine gönderilirken, esnaflar da kepenk açamadı. Olay bölgesinde kaza yapan bir sivil polis aracı da getirilen çekiciyle kaldırıldı.

2 daireden ateş açıldı

Saat 10.00 sıralarında tekrar silah seslerinin geldiği bölgede, bu kez evi gören çevredeki 2 apartman dairesinden de polise ateş açıldı. Ardından operasyonun düzenlendiği bahçeli evin bulunduğu alanda büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın evin bahçesine tuzaklanmış patlayıcının imha edilmesinden kaynaklandığı belirtildi. Operasyonun düzenlendiği evden dumanlar yükseldi.

Yakalanan IŞİD militanları sorgulanmak üzere Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, öldürülen IŞİD militanlarının cesetleri de savcıların incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı çalışma yaptığı evlerde bombalar, çok sayıda uzun namlulu silah, bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Camiye eylem iddiası

İddialara göre, önceki gün 155’e operasyon bölgesinde bulunan Mekke Camii’ne canlı bomba eylemi yapılacağı ihbar edildi. Polis, caminin yakınlarında belirlediği bir teröristi takibe aldı. Teröristin söz konusu hücre evine girdiğini gören polis, diğer örgüt mensuplarının da eve gelmesini bekledikten sonra saat 04.00’da operasyonun düğmesine bastı.

Taşınırken branda gerdiler

Mahalle sakinleri, IŞİD militanlarının yaklaşık 3 ay önce eve taşındığını, evin çevresini brandalarla kapattıklarını belirterek şunları söyledi: “2-3 ay önce taşındılar. Taşındıklarında evin etrafını brandalarla çevirdiler ve kamyon gelip eve yanaştı, öyle taşındılar. Kimse bir şey görmedi, kimdirler, nerden gelirler kimse bilmiyor. Operasyondan önce de çok sayıda kişi eve girmişti. Evin bahçesinden sesler geliyordu. Ne olduğunu anlamadık. Birileri evin bahçesinde kazı yapıldığını söyledi. Muhtemelen o saatlerde evin bahçesine mayın döşediler.”