Diyarbakır'daki IŞİD operasyonunda öldürülenlerin kimlikleri belli oldu

Diyarbakır’da, eylem hazırlığında olduğu öne sürülen ve ‘bomba villalarına’ yapılan baskında öldürülen 7 kişiden 5’inin kimliği belirlendi. Serhat Seyithanoğlu, Ergün Gül, Sıddık Bünül, Veysel Argunağa ve Cahit Ölmez’in Bingöl nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Kimlikleri tespit edilen kişiler arasında daha önce IŞİD’in canlı bombaları olarak aranan kişilerin bulunmadığı öne sürülüyor. Operasyonda kendisini patlatarak 2 polisi şehit eden canlı bomba ile yanında bulunan ve parçalanarak ölen diğer kişinin kimlik belirleme çalışmaları sürüyor.

Habertürk'ten Umut Tütüncü ve Ahmet Yukuş'un haberine göre, yüz tanıma sistemiyle bilgilerine ulaşılmaya çalışılan 2 canlı bombanın da Türk olduğu tahmin ediliyor. Öldürülen teröristlerin Suriye’de canlı bomba eğitimi aldığı, birinin Suriye’nin Rakka kentinde ‘idam ve infaz emri veren kadı’, diğerininse Telabyad komutanı olduğu iddia edildi.

1 canlı bomba yakalandı

Çatışma reflekslerinden, tümünün canlı bomba olduğu belirtilen 7 teröristin haziran ayında Suriye’den Türkiye’ye girdikleri tahmin ediliyor. Tel Abyad’ın YPG denetimine geçtiği dönemde sığınmacılar arasında Türkiye’ye sızdıkları öngörülüyor. Gözaltına alınan şüpheli sayısıysa 1’i canlı bomba, 3 kişinin daha yakalanmasıyla 15’e çıktı. 3’ü kadın 15 kişinin sorgusu sürüyor. Olayı soruşturan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, ek gözaltı süresi verdi. Emniyet yetkilileri, teröristlerin hedefinde Kürt yöneticiler ve kurumlar olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

Diyarbakır Valiliği, operasyonda 2 polisin canlı bombanın kendisini patlatması sonucu şehit olduğunu açıkladı. Canlı bombaların ölü olarak ele geçirildiği hücre evlerinde yapılan incelemelerde çok miktarda TNT ve RDX, C4, A4 bileşenli patlayıcılar bulundu. Ayrıca 2 Kalaşnikof silah, 8 tabanca, 1 adet av tüfeği, 200 kilogram amonyum nitrat, çok sayıda fünye ve örgütsel doküman ele geçirildi.

IŞİD üyelerinin dikkat çekmemek için HDP’ye yakın Emek Akademisi ve Özgür Yurttaş Derneği’ne komşu oldukları belirtildi. Kaldıkları villanın duvarlarına “KCK, Kürdistan IŞİD’e mezar olacak” ve “YDG-H” gibi yazılar yazarak kendilerini kamufle ettikleri anlaşıldı.

5’İ de Bingöllü

5’inin Bingöllü olduğu belirtilen ve ölü ele geçirilen isimlerin Suriye ve Irak’ta savaştıktan sonra Türkiye’ye geldiği bildirildi. Eğitimlerle canlı bomba eylemi yapacak duruma geldikleri belirlenen 5 kişinin çatışmada kendilerini patlattıkları tespit edildi. Öldürülen teröristlerin hücre yapılanması içinde oldukları ve hiç dışarı çıkmadıkları, lojistik, gıda gibi ihtiyaçlarının örgütün Diyarbakır sorumlusu N.T. ve ekibi tarafından sağlandığı açıklandı.

N.T.’nin de gözaltına alınanlar arasında olduğu ifade edildi. Patlayıcıların hücre evlerine nasıl getirildiğinin araştırıldığı, Suriye’den getirilmiş olabileceği üzerinde duruluyor. IŞİD'li olduğu öne sürülen kişilere destek sağlayan isimlerin de kendilerine öğrenci görüntüsü vermek için taşıdıkları kitapları ‘tabanca kabı’ olarak kullandıkları belirlendi. Hücre evinde, içine tabanca girecek şekilde oyulmuş matematik kitabı bulundu.

'Öğrenci olduklarını söylediler'

Baskının yapıldığı eve komşu olan Seher Özkan, “Komşularımız 2 ay önce taşındılar, bize öğrenci olduklarını söylediler. Sürekli ellerinde kitap vardı, düzgün tıraşlı ve kıyafetleri normal olduğu için IŞİD’li olabileceklerini düşünmedik” dedi.

Öldürülen kişilerle hücre yapılanmaları gereği Suruç, Ankara ve Diyarbakır’daki saldırıları düzenleyenler arasında bağ tespit edilemediği, hücre yapısı dolayısıyla 5-10 kişilik gruplar halinde bağımsız çalıştıkları belirtildi.

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