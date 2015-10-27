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Diyarbakır Valiliği: Canlı bomba yakalandı

Operasyonda, evde çok sayıda bomba yapımında kullanılan malzeme bulunduğunu açıklandı

27 Ekim 2015 15:34

Diyarbakır Valiliği, dün IŞİD'e karşı düzenlenen operasyonda bir canlı bombanın ele geçirildiğini, ayrıca evde çok sayıda bomba yapımında kullanılan malzeme bulunduğunu açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

"Operayon kapsamında yapılan aramalar neticesinde, 2 kaleşnikof marka silah, 8 tabanca, 17 sağlam fünye, 3 patlamış fünye, 200 kilogram amonyum nitrat, 4 adet el bombası, 128 adet kibrit başı eczası diye adlandırılan fünye, 3 adet EYB dış kalıbı, 95 metre korteks ve çok sayıda örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir."

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