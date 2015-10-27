Diyarbakır Valiliği: Canlı bomba yakalandı

Diyarbakır Valiliği, dün IŞİD'e karşı düzenlenen operasyonda bir canlı bombanın ele geçirildiğini, ayrıca evde çok sayıda bomba yapımında kullanılan malzeme bulunduğunu açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

"Operayon kapsamında yapılan aramalar neticesinde, 2 kaleşnikof marka silah, 8 tabanca, 17 sağlam fünye, 3 patlamış fünye, 200 kilogram amonyum nitrat, 4 adet el bombası, 128 adet kibrit başı eczası diye adlandırılan fünye, 3 adet EYB dış kalıbı, 95 metre korteks ve çok sayıda örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir."