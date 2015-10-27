Diyarbakır'da 2 polisi 'canlı bomba' şehit etmiş!

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, iki polisin şehit olduğu patlamanın 'canlı bomba' tarafından yapıldığını açıkladı. dün IŞİD'e karşı düzenlenen operasyonda bir canlı bombanın ele geçirildiğini, ayrıca evde çok sayıda bomba yapımında kullanılan malzeme bulunduğunu açıkladı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri'nin dün düzenlediği 2 polis memurunun şehit olduğu, 7 IŞİD'linin öldürüldüğü, 15'sinin ise sağ yakalandığı operasyonun bilançosu açıklandı. Operasyon bittikten sonra polis tarafından 2 hücre evinde aramada 2 adet kaleşnikof, 8 tabanca, el bombası gövdeleri, patlayıcı maddeler ve mühimmatları ile örgütsel dökümanlar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri'nin dün düzenlediği 2 polis memurunun şehit olduğu, 7 IŞİD'linin öldürüldüğü, 15'sinin ise sağ yakalandığı operasyonla ilgili basın toplantısı düzenleyen Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, operasyonda ele geçirilen silah, patlayıcı madde, örgütsel doküman ve materyalleri ise, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Kadir Işın Spor Salonu'nda sergiledi.

Canlı bomba kendini patlatmış

DHA'da yer alan habere göre, gazetecilere dağıtılan operasyonla ilgili basın açıklamasında ise şunlar yer aldı; ''DAEŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar esnasında örgütün terör eylemleri yapacağı şeklinde bilgiler elde edilmesi üzerine 26.10.2015 günü saat 03.20 sıralarında 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Operasyon esnasında örgüt mensuplarının gizlenmiş oldukları bir eve giriş esnasında canlı bomba örgüt mensubunun kendisini patlatması ve süregelen çatışma esnasında 2 polis memuru şehit olmuş, 5 Emniyet mensubu yaralanmış, 2 hücre evinde çıkan silahlı çatışmada 7 örgüt mensubu ölü olarak ele geçirilmiş, 15 terör örgütü mensubu gözaltına alınmıştır. Canlı bombanın ele geçirildiği evde yapılan kimyasal incelemede, çok fazla miktarda TNT (trinitrotoluen) ve RDX (siklotrimetilen-Trinitramin) (C4, A4) bileşenleri tespit edilmiştir. Operasyon kapsamında yapılan aramalar neticesinde, 2 kaleşnikof marka silah, 8 tabanca, 1 av tüfği, 17 sağlam fünye(elektrikli kapsül), 3 adet patlamış fünye, 200 kilogram amonyum nitrat, 4 adet el bombası gövdesi, 128 adet kibrit başı eczası diye adlandırılan fünye, 3 adet EYB dış kabı, 95 metre korteks, çok sayıda örgütsel dökümanlar elegeçirilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamlarını sağlamak amacıyla terörle mücadele faaliyetlerine kararlılıkla devam edilecektir."