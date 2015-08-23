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Diyarbakır'da 'öz yönetim' açıklaması yapan belediye başkanları tutuklandı!

Tutuklanan isimler arasında Sur Belediye Eş Başkanları Seyid Narin ve Fatma Şık Barut ile Silvan Belediye Eş Başkanı Yüksel Bodakçı da var

Sur Belediyesi Eş Başkanları Fatma Şık Barut ve Seyit Narin

23 Ağustos 2015 13:19

Diyarbakır'da 'özyönetim' açıklamalarının ardından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve aralarında Sur Belediye Eş Başkanları Seyid Narin ve Fatma Şık Barut ile Silvan Belediye Eş Başkanı Yüksel Bodakçı'nın da bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Diyarbakır'da 'öz yönetim' açıklaması yaptıkları gerekçesiyle DBP'li merkez Sur İlçesi Belediyesi Eş Başkanları Seyid Narin, Fatma Şık Barut, Silvan Belediyesi Eş Başkanı Yüksel Bodakçı, DBP Sur İlçe Eş Başkanı Ali Rıza Çiçek ile Güneş Ölmez, Abdulnesim Baran ve Hasan Irmak, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliği sevk edildi.

Nöbetçi hakimlikte Sur Belediye Eş Başkanları Seyid Narin, Fatma Şık Barut, Silvan Belediye Eşbaşkanı Yüksel Bodakçı, DBP Sur İlçe Başkanı Ali Rıza Çiçekli ve Güneş Ölmez, tutuklandı. Abdulnesim Baran ile Hasan Irmak ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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