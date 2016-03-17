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Diyarbakır'da Newroz'a izin çıktı

Kentteki Newroz kutlamaları 21 Mart'ta yapılacak

17 Mart 2016 17:38

Diyarbakır Valiliği, kentte 21 Mart'ta Newroz kutlamalarına izin verdi.

Şanlıurfa, Hakkâri, Bingöl, Batman, Şırnak, Tunceli, Ankara ve İstanbul Newroz kutlamaları valilik kararıyla iptal edilmişti.

Diyarbakır'da 21 Mart günü merkez Bağlar İlçesi Nevruz Parkı'nda yapılacak nevruz kutlamalarına valilik tarafından izin verildi. Demokratik Toplum Kogresi (DTK) öncülüğünde düzenlenecek kutlamalar için Nevruz Tertip Komitesi tarafından valiliğe başvuru yapıldı. Valilik, başvuru üzerine kutlamalara izin verdi. Diyarbakır'daki Nevruz kutlamaları pazartesi günü HDP eş genel gaşkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek.

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