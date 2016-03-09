Kulis: AKP, dokunulmazlıkların kaldırılmasını Newroz sonrasına bırakacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın HDP’lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusundaki ısrarına karşın Meclis’te adım atmayan Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, konuyu bütçe görüşmelerinden sonra değerlendireceklerini söylemesinin ardından gözler AKP’nin nasıl bir karar alacağına çevrildi. Davutoğlu’nun, cuma günü MKYK ve MYK toplantılarında konuyu masaya yatırması ve partinin nasıl bir süreç işleteceği konusunda bir karara varması bekleniyor. Partinin “dokunma” yönünde karar vermesi durumunda Newroz’un geçmesinin beklenebileceği öne sürülüyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın kulis haberine göre, parti içinde olası gelişmelerle ilgili şu değerlendirmeler yapılıyor:

Bölge milletvekilleri, “HDP bunu mağduriyet gerekçesi olarak kullanır, böyle bir fırsat verilmemeli” diyor. Batı illerinin milletvekilleri ise “Her gittiğimiz yerde ‘hâlâ niye adım atmıyorsunuz’ diye soruluyor. Özellikle toplumda rahatsızlık yaratan isimlerin dokunulmazlıkları kaldırılmalı. Ancak eski DEP’lilerin tutuklanmasına benzer görüntü oluşması da sıkıntı yaratır. O yüzden dokunulmazlıkları kaldırılmalı, ancak tutuklanmadan yargılanmaları için bir formül bulunmalıdır” diyor.

"Eşbaşkanlar kalmalı"

Bazı milletvekilleri ise taziye ziyaretine giden Tuba Hezer ve terör örgütüyle aynı yönde açıklamalar yapan Faysal Sarıyıldız ve Ferhat Encü gibi simge isimlerin dokunulmazlığı kaldırılması gerektiğini belirtirken, eşbaşkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın dosyalarının gündeme getirilmesine sıcak yaklaşmıyor.

"Newroz beklenir"

Partinin “dokunma” yönünde karar vermesi durumunda Nevruz’un geçmesinin beklenebileceğine dikkat çekiliyor. TBMM İçtüzüğü gereği, hazırlık komisyonu en fazla 1 ay, karma komisyon da 1 ay içinde raporunu oluşturması gerekiyor. Ancak karma komisyonun raporunun TBMM Genel Kurulu’na sunulmasının ardından görüşme takvimi konusunda ise herhangi bir süre sınırlaması bulunmuyor. Bu nedenle dokunulmazlıkların kaldırılmasının yeni yasama yılına kalabileceği kaydediliyor.