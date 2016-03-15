Newroz, Şanlıurfa ve Hakkari'de yasaklandı

Şanlıurfa ve Hakkari Valilikleri yaklaşan Newroz kutlamalarına ilişkin açıklama yaptı. Şanlıurfa Valiliği yürüyüş ve basın açıklamalarını 4 gün boyunca durdurduğunu ilan ederken, Hakkari Valiliği, Yüksekova İlçesi’nde sokağa çıkma yasağı ilan edilen Hakkari’de, Newroz etkinliklerinin yasaklandığı açıklandı. HDP'in yayımladığı programda Newroz kutlamalarının 17 Mart'ta Hakkari Yüksekova'da ve 19 Mart'ta Şanlıurfa'da yapılacağını belirtilmişti.

Yürüyüş ve basın açıklamaları

dört gün boyunca yasaklandı

Şanlıurfa Valiliği yayımladığı bir yazıyla il merkezi ve ilçelerde Newroz kutlamaları, yürüyüş ve basın açıklamalarının 4 gün boyunca yasaklandığını açıkladı.

Valilik tarafından yapılan resmi açıklama şöyle:

"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemlerin gerçekleştirilmesi durumunda meydana gelebilecek istenmeyen olayların engellenebilmesi için, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesine ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesine istinaden diğer illerden katılımlarla birlikte '21 Mart Nevruz Kutlaması' kapsamında yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinlikler 17-18-19-20 Mart 2016 tarihlerinde Şanlıurfa İl merkezi ve tüm ilçelerde yasaklanmıştır."

Valiliğin açıklamasında resmi Newroz kutlamasının ise belirlenen miting alanında yapılabileceği söylendi. Açıklamanın devamında, "21 Mart 2016 Pazartesi günü Nevruz Kutlaması kapsamında düzenlenecek tüm etkinlikler ise 09.00 ile 17.00 saatleri arasında il merkezi olan ve Valiliğimizin miting alanı olarak belirlediği Paşabağı miting alanında düzenlenebilecektir. Paşabağı miting alanı dışında ve tüm ilçelerde Nevruz Kutlaması kapsamında yapılması planlanan tüm etkinlikler yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Hakkari'de Newroz etkinlikleri yasaklandı

Yüksekova İlçesi’nde sokağa çıkma yasağı ilan edilen Hakkari’de ise, Newroz etkinliklerinin yasaklandığı açıklandı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada yasağın kentin il merkezi ile tüm ilçelerinde geçerli olduğu belirtildi.

Açıklamada, operasyonların devam ettiği belirtilerek, “Hakkâri İl Merkezi ve tüm ilçelerimizde 2 bin 911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan açık hava toplantısı ve gösteri yürüyüşleri ile düzenlenecek Nevruz etkinlikleri, meydana gelebilecek muhtemel bir huzursuzluğun ve kışkırtmanın engellenebilmesi, millî güvenlik, kamu düzeni, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla, uygun şartlar oluştuğunda tekrar değerlendirilmek ve en kısa sürede tekrar serbest bırakılmak üzere 15.03.2016 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır” dendi.