Valilik, İstanbul’da Newroz'u yasakladı, HDP kutlamaların yapılacağını duyurdu

İstanbul Valiliği, HDP İstanbul Nevruz Miting Tertip Komitesi’nin talebiyle Bakırköy pazar alanında gerçekleştirilmek istenen Newroz kutlamasına izin vermedi. HDP ise, Newroz kutlamalarının planlandığı yerlerde yapılacağını belirterek ''Hükümetin Newroz kutlamalarına yönelik engelleme girişimleri hukuki ve meşru değildir.'' dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu yaptığı basın toplantısında, “Ülke tek bir kişi tarafından, onun talimatlarıyla yönetilmektedir, bu faşizmdir” dedi.

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Cesim Soylu da “Valiliğin bu karar yasakçı zihniyettir. Bu zihniyet Newrozu yok saymaktır. Bayramlar yasaklanamaz” dedi ve “Halklarımız tüm ilçe alanlarında kendi Newroz'unu kutlayacak” diye ekledi.

HDP: Kutlamalar yapılacak

HDP Merkez Yürütme Kurulu'ndan yapılan açıklamada ise, yasaklamaların hukuki ve meşru olmadığını savunarak, planlanan şekilde kutlamaların yapılacağını belirtti. HDP MYK'dan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Bizler Newroz kutlamalarımızı planladığımız ve ilan ettiğimiz gibi gerçekleştireceğiz. Hükümetin Newroz kutlamalarına yönelik engelleme girişimleri hukuki ve meşru değildir. Meşru ve haklı olan, Newroz’un binlerce yıldır olduğu gibi kutlanmasıdır. Hükümeti Newroz kutlamalarını engellemeye yönelik bu tutumundan vazgeçmeye, Newroz’un barış ve güvenlik içinde kutlanmasını sağlamaya ve en önemlisi sağduyuya çağırıyoruz."