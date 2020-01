Diyarbakır'da Nevruz'da vurulan genç kimdi?

Hatice Kamer

Diyarbakır'da dün Nevruz alanına girişte kurulan barikatlarda polis tarafından vurulan gencin bugün ortaya çıkan görüntülerinde çıplak ve çantasız olduğu görülüyor.

Valiliğin dünkü açıklamasında vurulan kişinin polisleri çantasında bomba olduğunu söyleyerek tehdit ettiği kaydedilmişti.

Diyarbakır'da dün Nevruz kutlamaları için alana girmek isteyen bir kişi silahla vurulmuş "dur" ihtarına uymayan bu gencin hastanede hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Diyarbakır Valiliği'nin dün olayla ilgili yaptığı yazılı basın duyurusunda gencin "canlı bomba olduğu şüphesiyle" vurulduğu açıklanmıştı.

Üniversite öğrencisi Kemal Kurkut

Malatya İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bölümü Öğrencisi Kemal Kurkut olduğu anlaşılan bu gencin vurulma anı görüntüleri bugün Dihaber ajansı tarafından yayınlandı.

Görüntülerde Kemal Kurkut arama noktasında yarı çıplak vaziyette polis noktasındayken görülüyor. Haberde olayın nasıl geliştiği an be an sekiz karede gösteriliyor.

Arama noktasında yarı çıplak kaçmaya çalışan Kurkut'un elinde çanta görülmüyor ancak Valilik açıklamasında vurulan kişinin polisleri bombalı çantayla tehdit ettiği yazılmıştı.

Valilik açıklaması şöyleydi:

"Nevruz etkinlikleri miting alanına girmeye çalışan sırt çantalı bir şahıs, alanın güvenliğini sağlamakla görevli güvenlik kuvvetlerince aranmak istenmiş ancak şahıs kendini aratmak istememiş, 'Çantamda bomba var hepinizi öldüreceğim' diyerek güvenlik güçlerine bıçaklı saldırıda bulunmuş ve etkinliğin yapılacağı yöne doğru koşmaya başlamıştır.

"Şahıs, güvenlik güçlerinin tüm uyarılarına rağmen elindeki bıçağı atmamış ve alana doğru koşmaya devam etmiştir. Söz konusu şahsın canlı bomba olma ihtimali değerlendirildiğinden ve alanda bulunan katılımcıların can güvenliği göz önünde bulundurulduğundan dolayı, arama noktasında görevli güvenlik güçlerince müdahale edilmiştir."

'Eylem yapacak biri değildi'

Dört erkek kardeşin en küçüğü olan Kemal Kurkut, Malatya Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesi Müzik Bölümü öğrencisiydi.

BBC Türkçe'ye konuşan bir yakını, Kemal'in iki gün önce Diyarbakır Nevruz'una katılmak üzere, annesi ve abisine haber vermeden gece 03:00'da Malatya'dan trenle Diyarbakır'a geldiğini aktardı.

Adını vermek istemeyen yakını, Kemal'in canlı bomba olduğu yönündeki açıklamaların gerçek olamayacağını savundu, ailenin çok üzgün olduğunu ve bu iddiaları reddettiğini söyledi.

Diyarbakır'da bir kişinin bombalı saldırı yapacağı iddiasıyla vurulduğu haberini duyduklarında, bunun Kemal olabileceğinin akıllarından bile geçmediğini söyledi.

"Yine bir provakasyon olacak ve Nevruz'u iptal edecekler diye düşündük. Vurulan kişinin Kemal olduğunu duyunca hepimiz şok geçirdik" dedi.

Cenazesi bugün kaldırıldı

Telefonla ulaştığımızda Kemal Kurkut'un cenazesi Malatya'da toprağa veriliyordu. Yakını, ailesinin konuşamayacak durumda olduğunu söyleyerek şu bilgileri paylaştı.

"Kemal hassas bir gençti, herhangi bir eylem yapmak amacıyla gittiğine inanmıyoruz" diyen yakını şöyle devam etti:

"Bir süre önce psikolojik bir sorun yaşadı, tedavi oldu. Bu yüzden annesi ve abisinin gözü üzerindeydi. Diyarbakır'a gideceğinden haberleri yoktu. O gece kapısına 'Uyuyorum, beni rahatsız etmeyin' diye not yazmış.

"Olay olup bittikten sonra Kemal'in evde olmadığını anlamışlar. Polis Batman'da yaşayan abisini arayınca, abisi önce onu gözaltına aldıklarını düşünmüş. Diyarbakır'da olayı öğreniyor.

"Kemal'in kimseye bir zararı yoktu. Apolitik bir genç değildi ama bombalı eylem yapacak ya da polise saldıracak yapıda bir insan değildi. Ancak polis noktasında aralarında nasıl bir durum gelişmiş, bilmiyoruz. Belki de çıplak aranmayı kendine yediremedi."

Fotoğrafları çeken muhabir vurulma anını anlattı

Kemal Kurkut'un vurulma anını görüntüleyen Dihaber muhabiri Abdurrahman Gök de, olayın nasıl geliştiğini BBC Türkçe'ye anlattı.

Gök, olayın sabah erken saatlerde Evrim Alataş Caddesi girişindeki birinci arama kontrol noktasında geliştiğini söyledi.

Bir muhabir arkadaşıyla 40-50 metre ötedeki ikinci güvenlik noktasında beklerken, birinci noktadan gelen silah sesine döndüklerini ve bu sırada üstü çıplak bir gencin polis noktasında kendilerine doğru koştuğunu gördüğünü söyledi.

'Kartı saklamam gerekti'

Gök, "Bizim arkamızda bir polis amiri vardı, 'ateşi kesin' diye bağırıp o yöne doğru koştu. Ben o sırada fotoğrafları çekmeye başladım. Resmi kıyafetli polisler havaya ateş açarken, sivil giyimli bir başka polis, genci arkasından vurdu. Uzakta olduğumuz için aralarında nasıl bir diyalog geçti bilmiyoruz" dedi.

Tertip komitesi ve birkaç basın kuruluşunun da olayı gördüğünü ancak polisin, çevredeki gazetecilerin çektiği görüntüleri sildirdiğini söyledi.

Gazeteci Gök, polisin görüntüleri sildireceğini anladığını bu yüzden makinedeki kartı saklayarak görüntüleri kurtardığını söyledi.

Valilikten değerlendirme

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, bugün Diyarbakır'da yapılan bir toplantıda, basına konuyla ilgili kısa bir değerlendirme yaptı.

Bugün ortaya çıkan görüntülere dair bir yorum yapmayan Vali, bir önceki gün yapılan açıklamayı hatırlattı.

Vurulan kişinin elinde bıçak olduğunu ve dur ihtarına uymadığını söyleyen Vali, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattığını da söyledi.