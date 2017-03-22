Validen Newroz'da öldürülen genç için açıklama: Üzücü bir olay, böyle sonuçlansın istemezdik!

Diyarbakır Valisi Hüseyin Akyol, Diyarbakır’daki Newroz kutlamaları sırasında “elinde bıçakla girmek istediği sırada canlı bomba şüphesi” ile polis tarafından açılan ateşle öldürülen Kemal Kurtkut için “ Böyle sonuçlanmasını istemezdik. Üzücü bir olay” açıklamasını yaptı.

Diyarbakır’da dün düzenlenen Newroz kutlamasına genç bir kişi kontrol noktasında polis tarafından açılan ateşle öldürülmüştü. Öldürülen gencin İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Kemal Kurkut olduğu öğrenilmişti. Diyarbakır Valiliği olayın ardından “’Çantamda bomba var hepinizi öldüreceğim’ diyerek elindeki bıçakla alana koştuğu için canlı bomba olma ihtimali değerlendirildiğinden müdahale edilmiştir” açıklamasını yapmıştı. Ancak vurulma anına dair dihaber’in ortaya çıkardığı görüntülerde elinde bıçak ve yarı çıplak vaziyette kontrol noktasında polislerle tartışan Kurkut’un daha sonra noktayı geçerek koşmaya başladığı ve polisin o sırada açtığı ateşle yaşamını yitirdiği anlaşılmıştı.

Gazete Karınca’da yer alan habere göre, Vali Aksoy bugün katıldığı bir program sırasında, gazetecilerin sorusu üzerine, dün yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğünü belirtti ve şunları söyledi:

“Dünkü açıklamada da belirttiğimiz gibi şahıs elinde bıçak ve çantasında bomba olduğunu söylemiş. Güvenlik güçleri de nevruz kutlamasına katılan vatandaşların güvenliğini düşünerek böyle bir müdahalede bulunmuş. Böyle sonuçlanmasını istemezdik. Üzücü bir olay, konu her boyutuyla soruşturuluyor.”

Valiliğin ilk açıklaması

Diyarbakır’da yaşanan olayla ilgili valilik dün yaptığı açıklamada, Newroz’un yapıldığı kutlama alanına girmeye çalışan sırt çantalı bir kişinin, kendisini aramak isteyen güvenlik güçlerine “Çantamda bomba var hepinizi öldüreceğim” diyerek bıçaklı saldırıda bulunduğu ifade edilmişti.

Valilik açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:

"Şahıs, etkinliğin yapılacağı yöne doğru koşmaya başlamıştır. Şahıs, güvenlik güçlerinin tüm uyarılarına rağmen elindeki bıçağı atmamış ve alana doğru koşmaya devam etmiştir. Söz konusu şahsın canlı bomba olma ihtimali değerlendirildiğinden ve alanda bulunan katılımcıların can güvenliği göz önünde bulundurulduğundan dolayı, arama noktasında görevli güvenlik güçlerince müdahale edilmiştir. Meydana gelen olay sonrasında yaralanan ve etkinlik alanına çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan şüpheli şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca çok yönlü inceleme başlatılmıştır."