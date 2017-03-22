Diyarbakır Newroz'unda hayatını kaybeden gencin kimliği belli oldu

Diyarbakır'da düzenlenen Newroz kutlamaları sırasında, arama noktasında polis tarafından vurularak hayatını kaybeden gencin kimliği belli oldu. Diyarbakır Valiliği'nin "Çantamda bomba var hepinizi öldüreceğim" diyerek elindeki bıçakla alana koştuğunu ifade ettiği gencin, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Kemal Kurkut olduğu belirlendi.

Diyarbakır Newroz'unda hayatını kaybeden gencin kare kare vurulma anı

Valilik, gencin "canlı bomba olma ihtimali" olarak değerlendirildiğini açıklamıştı.

DİHABER'de yer alan habere göre; elinde bıçak, yarı çıplak vaziyette kontrol noktasında polislerle tartışan Kurkut, daha sonra noktayı geçerek koşmaya başlamıştı. Kurkut, bir polis amirinin "Ateş etmeyin" uyarılarına rağmen, açılan ateş sonucu sırtından vurulmuştu. Yaklaşık 25 dakika sonra gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Kurkut, hayatını kaybetmişti.

Vurulma anı ortaya çıktı:

"Çocuğumuz Newroz kutlaması için Diyarbakır'a gitti"

Aslen Adıyaman doğumlu Kurkut'un ailesi ise, valilik tarafından yapılan açıklamaya tepki gösterdi. Aile, çocukarının Newroz kutlamaları için Diyarbakır'a gittiğini söyledi. Kurkut’un cenazesi defnedilmek üzere aile tarafından Malatya Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı.

Valilikten yapılan açıklamada ne denmişti?

Diyarbakır Valiliği, vurulan gençle ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

"İlimiz Bağlar İlçesi Nevruz Park alanında gerçekleştirilecek olan Nevruz etkinlikleri miting alanına girmeye çalışan sırt çantalı bir şahıs, alanın güvenliğini sağlamakla görevli güvenlik kuvvetlerince aranmak istenmiş ancak şahıs kendini aratmak istememiş, ‘Çantamda bomba var hepinizi öldüreceğim’ diyerek güvenlik güçlerine bıçaklı saldırıda bulunmuş ve etkinliğin yapılacağı yöne doğru koşmaya başlamıştır. Şahıs, güvenlik güçlerinin tüm uyarılarına rağmen elindeki bıçağı atmamış ve alana doğru koşmaya devam etmiştir. Söz konusu şahsın canlı bomba olma ihtimali değerlendirildiğinden ve alanda bulunan katılımcıların can güvenliği göz önünde bulundurulduğundan dolayı, arama noktasında görevli güvenlik güçlerince müdahale edilmiştir. Meydana gelen olay sonrasında yaralanan ve etkinlik alanına çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan şüpheli şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca çok yönlü inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur"