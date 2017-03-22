Diyarbakır Newroz'unda hayatını kaybeden gencin kare kare vurulma anı

Diyarbakır Newrozu sırasında arama noktasında polis tarafından vurularak hayatını kaybeden gencin vurulma anına ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı.

Diyarbakır Valiliği, vurulan gencin "Çantamda bomba var hepinizi öldüreceğim" diyerek elindeki bıçakla alana koştuğu için canlı bomba olma ihtimali olarak değerlendirildiğini açıklamıştı.

DİHABER'den Abdurrahman Gök'ün haberine göre, elinde bıçak, yarı çıplak vaziyette kontrol noktasında polislerle tartışan şahıs, daha sonra noktayı geçerek koşmaya başladı. Kimi polisler gencin üzerine kimi polisler de havaya ateş açarak genci durdurmak istedi. Bir polis amirinin "Ateş etmeyin" uyarılarına rağmen açılan ateş sonucu genç sırtından vuruldu.

Vurulma anı ortaya çıktı:

Yarasını tutarak yaklaşık 10-15 metre daha kaçan genç, TOMA aracının arkasında yolun kenarında yere yığıldı. Yaklaşık 10 dakika sonra gelen ambulansla hastaneye kaldırılan genç yaşamını yitirdi.

Olayın ardından olay yerindeki gazetecilerin fotoğraf makinelerini kontrol eden polis, makinelerdeki kartlara format çektirdi.

Diyarbakır Valiliği, vurulan gençle ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İlimiz Bağlar İlçesi Nevruz Park alanında gerçekleştirilecek olan Nevruz etkinlikleri miting alanına girmeye çalışan sırt çantalı bir şahıs, alanın güvenliğini sağlamakla görevli güvenlik kuvvetlerince aranmak istenmiş ancak şahıs kendini aratmak istememiş, ‘Çantamda bomba var hepinizi öldüreceğim’ diyerek güvenlik güçlerine bıçaklı saldırıda bulunmuş ve etkinliğin yapılacağı yöne doğru koşmaya başlamıştır. Şahıs, güvenlik güçlerinin tüm uyarılarına rağmen elindeki bıçağı atmamış ve alana doğru koşmaya devam etmiştir. Söz konusu şahsın canlı bomba olma ihtimali değerlendirildiğinden ve alanda bulunan katılımcıların can güvenliği göz önünde bulundurulduğundan dolayı, arama noktasında görevli güvenlik güçlerince müdahale edilmiştir.

Meydana gelen olay sonrasında yaralanan ve etkinlik alanına çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan şüpheli şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca çok yönlü inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Kare kare gencin vurulma anı

Kare kare dihaber’in objektiflerine yansıyan fotoğraflarda ise, arama noktasında üstü çıplak bir şekilde sağ eliyle bıçağı göğsüne dayamış şekilde görünüyor. Hemen yanı başında 4 polis bulunuyor, arkasında ise yaklaşık 4 metre uzakta genç bir polis silahını doğrultmuş bekliyor.

Daha sonra sağ elinde bıçak, sol elinde ise yarım litrelik su şişesi bulunan genç koşmaya başlıyor ve o esnada gençle tartışan polisler arasında bulunan bir polis belindeki silahı çıkarıyor. Daha önce arkadan silah doğrultan genç bir polis ve yanındaki diğer bir polis havaya ateş açıyor. Ancak başka bir polis ise silahını çekerek, arkadan ateş ediyor.

Gencin vurulma anı yüzüne yansıyor ve bir süre elindeki su şişesini de bıçağın bulunduğu eline alarak sol eliyle yarasını tutup bir süre daha koşuyor. Daha sonra yolun kenarında yere yığılıyor. Ambulans gelene kadar da yaşayan gencin daha sonra yaşamını yitirdiği belirtiliyor.