Diyarbakır'da Newroz alanına bıçakla girmek isteyen kişi vurularak öldürüldü

Diyarbakır'daki Newroz alanına girmek isteyen ve elinde bıçak olduğu belirtilen kimliği belirsiz bir kişi sırt çantasını aratmayıp koşmaya başlayınca polis ateş açtı. Ağır yaralanan şahıs hastede hayatını kaybetti. Konuyla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada, "Bir şahıs, kendini aratmak istememiş, 'Çantamda bomba var hepinizi öldüreceğim' diyerek güvenlik güçlerine bıçaklı saldırıda bulunmuş ve etkinliğin yapılacağı yöne doğru koşmaya başlamıştır. Şahıs, güvenlik güçlerinin tüm uyarılarına rağmen elindeki bıçağı atmamış ve alana doğru koşmaya devam etmiştir. Söz konusu şahsın canlı bomba olma ihtimali değerlendirildiğinden ve alanda bulunan katılımcıların can güvenliği göz önünde bulundurulduğundan dolayı, arama noktasında görevli güvenlik güçlerince müdahale edilmiştir" dendi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Diyarbakır’da Newroz kutlamasına katılanlar sabahın erken saatlerinden itibaren Bağlar ilçesindeki Newroz Parkı’na gelmeye başladı. Binlerce vatandaş alanına gelerek Kürtçe müzik eşliğinde halay çekmeye başladı. Miting alanında geniş güvenlik önlemleri alınırken, 5 ayrı noktada arama noktası oluşturuldu. Newroz nedeniyle kentte 5 bin polisin görevlendirildiği öğrenildi.

Polisin arama yaptığı noktada bir kişi sırt çantasını aratmak istemedi. Polisin ’dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Polis kimliği bilinmeyen bu kişiye ateş etti. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan şüphelinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:



İlimiz Bağlar İlçesi Nevruz Park alanında gerçekleştirilecek olan Nevruz etkinlikleri miting alanına girmeye çalışan sırt çantalı bir şahıs, alanın güvenliğini sağlamakla görevli güvenlik kuvvetlerince aranmak istenmiş ancak şahıs kendini aratmak istememiş, ‘Çantamda bomba var hepinizi öldüreceğim’ diyerek güvenlik güçlerine bıçaklı saldırıda bulunmuş ve etkinliğin yapılacağı yöne doğru koşmaya başlamıştır. Şahıs, güvenlik güçlerinin tüm uyarılarına rağmen elindeki bıçağı atmamış ve alana doğru koşmaya devam etmiştir. Söz konusu şahsın canlı bomba olma ihtimali değerlendirildiğinden ve alanda bulunan katılımcıların can güvenliği göz önünde bulundurulduğundan dolayı, arama noktasında görevli güvenlik güçlerince müdahale edilmiştir.



Meydana gelen olay sonrasında yaralanan ve etkinlik alanına çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan şüpheli şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.



Konuyla ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca çok yönlü inceleme başlatılmıştır.



Kamuoyunun bilgisine sunulur.

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