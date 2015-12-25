Diyarbakır'da mağarada bulunan kemikler eski döneme ait

Ergani'de fidan dikimi sırasında ortaya çıkan 15 insan kafatasının ve kemiklerin bulunduğu mağaranın eski dönemlere ait kaya mezar olduğu belirlendi. Diyarbakır Arkeoloji Müzesi ekipleri, incelemelerinin ardından hazırlayacakları raporu Kültür ve Turizm Bakanlığına sunacak.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde insana ait 15 kafatası ile kemiklerin bulunduğu mağaranın, eski dönemlere ait kaya mezar olduğu tespit edildi.

Radikal’de yer alan habere göre, ilçeye bağlı Salihli Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Bakır'ın, fidan dikmek için iş makinesiyle Pirvınd Tepesi'nde çalışma yaptığı sırada mağara girişine rastlaması üzerine bölgeye giden Diyarbakır Arkeoloji Müzesi ekipleri, incelemelerinin ardından hazırlayacakları raporu Kültür ve Turizm Bakanlığına sunacak.

Bakanlığın vereceği izin doğrultusunda alanda kazı çalışmalarına başlanması planlanırken, mağarada bulunan insana ait 15 kafatası ve kemiklerin, detaylı inceleme için üzeri toprakla örtüldü.

Uzmanlar, eski döneme ait kaya mezar olduğunu belirledikleri mağaranın, Roma döneminden kalmış olabileceğini ancak bunun detaylı araştırma sonrası saptanacağını bildirdi.

Salihli Mahallesi'nin muhtarı Ramazan Deniz, mağarada hem jandarma ekiplerinin hem de arkeologların inceleme yaptığını belirterek, "Bu tepenin altında benzer mezarların çıkabileceği yönünde bazı işaretler var. Bazı oyuklar mevcut. Bu alanda arkeolojik kazı çalışması yapılmasını istiyoruz" dedi.

Mahallenin korucubaşı Senai Damar ise kemiklerin bulunması üzerine bilgi verilen jandarmanın kendisini olay yerine yönlendirdiğini vurgulayarak, "Geldiğimde içeride beş mezar gördüm. Her birisinde 4-5 kafatası ve kemikler vardı. Jandarma da burada inceleme yaptı. Gelen arkeologlar da incelemelerinin ardından kemiklerin üstünün toprakla kapatılmasını istedi" ifadesini kullandı.